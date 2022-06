9. sjednica Gradskog vijeća

brojnim zanimljivim temama

radu gradskih trgovačkih društava

Ivan Radić

IT parka

Postupci javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor su u tijeku, rok za dostavu ponuda je istekao i zaprimljene su ponude koje su u fazi pregleda i ocjene. Planirano je sklapanje ugovora i uvođenje izvođača u radove u mjesecu srpnju sa rokom izvođenja radova od 14 mjeseci, odnosno očekivani završetak izgradnje je do rujna 2023. godine

Ministarstva znanosti i obrazovanja

projekata predškolskog odgoja

Četiri su vrtića već prijavljena i to: dogradnja DV Latica na Vijencu A. Cesarca s 52 nova upisna mjesta za 3 skupine (2 vrtićke +1 jasličku), dogradnja DV Sjenčica na Sjenjaku s 44 upisna mjesta za 3 skupine (1 vrtićka + 2 jasličke), izgradnja nove zgrade DV na Uskim njivama u Kutinskoj ulici sa 116 upisnih mjesta za 7 skupina (4 vrtićke + 3 jasličke), izgradnja nove zgrade DV u Tenji u Mirnoj ulici sa 104 upisna mjesta za 6 skupina (4 vrtićke + 2 jasličke). Prijava za peti vrtić, odnosno za izgradnju nove zgrade vrtića u Briješću (Vijenac lipa) s 92 upisna mjesta za 5 skupina (4 vrtićke +1 jasličku) je u tijeku te će i ovaj vrtić biti prijavljen do isteka roka, odnosno do kraja ovoga mjeseca (lipnja 2022.) (Do)gradnjom ovih pet zgrada otvara se ukupno 408 novih mjesta. Ukupna procijenjena vrijednost ovih projekata iznosi preko 50 milijuna kuna od čega bi se najmanje 50 % prema kriterijima javnog poziva osiguralo iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka

3300 djece

265 djece više

6 domarskih stanova

nagrađivanju najboljih maturanata

polaganje vozačkog ispita

50 vaučera

375.000 kuna

Vladimira Hama

Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, izgradnju dječjih vrtića u Tenji, Uskim njivama i Cvjetnom naselju te rekonstrukciju i dogradnju vrtića Latica u Gornjem gradu i Sjenčice

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

U Osijeku je jučer održanana kojoj se raspravljalo oIako je fokus sjednice bio na prihvaćanju izvješća o, najzanimljiviji dio sjednice, po običaju, bila su pitanja vijećnika na aktualcu na koja je odgovarao gradonačelnikNa pitanje je li provedena nabava za središnju zgradute kada počinje izgradnja, Radić je odgovorio: „“.Na pitanje namjerava li se Grad prijaviti na javni pozivza financiranjei što namjerava prijaviti, Radić je odgovorio: „“.Gradonačelnik je podsjetio i kako je ove godine upisanou 152 odgojne skupine što je, u odnosu na proteklu godinu,, a rješava se ikoji se prilagođavaju vrtićkim skupinama kako bi tamo mogli adekvatno smjestiti djecu. Također, Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka prostoru u Školskoj 6, u gradskom vlasništvu (do sada se njime koristila privatna gimnazija Gaudeamus), može se pristupiti radi prenamjene u dječji vrtić.Na vijeću je postavljeno pitanje i ovaučerom za. Grad Osijek će uručitiza toliko najboljih maturanata, a svečana podjela održat će se u četvrtak, 30. lipnja u 10 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog. Vrijednost projekta je. Gradonačelnik je također prihvatio vijećnički prijedlog da vaučere učenici ubuduće dobivaju na kraju trećeg razreda.Od ostalih točaka dnevnog reda, Gradsko je vijeće većinom glasova prihvatilo rješenje o imenovanjuza intendantaGradsko vijeće suglasno je da se Grad kreditno zaduži za kapitalne projekte:u iznosu 45 milijuna kuna s rokom otplate 8 godina.