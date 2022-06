videoteka

[Višnjevačka videoteka „Šišmiš“ sredinom 1990-ih]

[Filmska ekipa (s lijeva na desno): Ivar Wershansky, Luka Pejić, Davorin Ćuti, Domagoj Barić, Krešimir Pejić. Foto: Danijel Jelaš]

Projekt na kojem upravo radimo prilika je da osmislimo i snimimo, uvjetno rečeno, ozbiljni dokumentarni film. Prije svega, želimo ispitati u kojem se smislu promijenio naš doživljaj filma s obzirom na razvoj različitih medija – od VHS kasete do DVD-a, blue-raya i suvremenih streaming platformi. Drugim riječima, postavili smo si pitanje, kakve posljedice na filmsku kulturu i oblikovanje navika gledatelja ima sve raširenija i kvalitetnija dostupnost filma? Također, zanima nas kakvu su ulogu u urbanoj kulturi svojevremeno imale videoteke, odnosno jesu li to bili isključivo riskantni poduzetnički pothvati pojedinaca i njihovih obitelji ili i svojevrsna sastajališta filmofila, kvartovske točke na kojima se moglo razgovarati o filmu i razmjenjivati dojmove o različitim naslovima, redateljima, žanrovima itd. Razgovarajući sa sugovornicima načeli smo i niz drugih tema, kao što su rani oblici piratizacije filmova, dostupnost pornografije, vesternizacija ovih prostora zahvaljujući suvremenim holivudskim trendovima, prednosti i nedostaci servisa poput Netflixa i sl. Donekle želimo i demistificirati napuhanu nostalgiju prema videotekama, razmatrajući potencijalno nove mogućnosti gledanja i dijeljenja filmskih sadržaja u dvadeset prvom stoljeću. Ukratko, ovo nije priča samo o videotekama

Luka Pejić

U postprodukcijskom procesu nastojat ćemo oživjeti vibe osamdesetih i devedesetih . Na neki nas je način taj osjećaj pratio pri razradi cjelokupne ideje koja stoji iza ovog projekta

Davorin Ćuti

Želimo gledatelje podsjetiti na dio svakodnevice koju sada uglavnom ispunjavaju streaming servisi. Većina mlađe generacije ne razumije kako je to nekada bilo posuditi film za vikend i provesti nekoliko dana uz njega. Često bi se filmovi pogledali i uredno premotali još koji put prije povratka u videoteku. Mislimo da je to važno za naglasiti jer se kultura gledanja filmova, kao i slušanja glazbi te na kraju krajeva čitanja knjiga, u međuvremenu uvelike promijenila. Stavljajući naglasak na film želimo ukazati kako se s većom kvantitetom sadržaja promijenio i način na koji konzumiramo film.

udruge Novi Film

Tekst: Novi Film

Foto: privatna zbirka, Danijel Jelaš

Prije tridesetak godina gotovo se u svakoj četvrti nalazilačiji su članovi s nestrpljenjem iščekivalina njezine police. Odlazak u ove skučene prostore ispunjene, iza čijih su pultova sjedila dobro poznata lica sa spremnim, nerijetko je označavao početak bezbrižnog vikenda provedenog uz. Međutim, početkom 2000-ih pojavomdistribucije i gledanja filmova diljem države, pa i šire, počele su se zatvarati poznate videoteke iza kojih su ostali samoi poneka. Unatoč tome, nostalgija prema vremenu videotekašto potvrđuju brojni filmski entuzijasti koji ga se rado prisjećaju te pritom neskriveno romantiziraju doba VHS-ova.Posljednjih nekoliko mjeseci ekipa izte novoosnovane osječke produkcijeradi na. Ovaj put ih zanimaju upravo. Do sada su razgovarali s desetak ljudi poput bivših vlasnikaitd. Nakon posljednjeg intervjua u Osijeku namjeravaju se zaputiti u Zagreb te razgovarati s još nekoliko sugovornika.– kažeDo sada je snimljeno nekoliko sati zanimljivog sadržaja kojeg je u postprodukciji potrebno pažljivo pregledati kako bi za film bili izdvojeni najbolji materijali.– kažete dodaje -U konačnici, važno je za napomenuti kako je vrlo teško doći do fotografija, a još teže do bilo kakvih snimaka videoteka s područja Hrvatske iz 80-ih, 90-ih i ranih 00-ih. Stoga, autori filma mole da im se jave svi koji imaju bilo kakve fotografije (naročito ih zanima unutrašnjost videoteka), video zapise, članske iskaznice, omote za VHS, postere s nazivima videoteka i sl. Obratiti im se mogu na adresu novi.film.udruga [at] gmail.com. Više informacija o radu na filmu moguće je pronaći na Facebook stranici