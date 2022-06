Koridoru VC

novoizgrađenom dionicom Beli Manastir-Most Halasica

443 milijuna kuna

2020.

drugoj polovici 2022.

Drago mi je da sam danas ovdje s vama, prošli tjedan smo obilazili luke po Jadranu, a početak ovog tjedna započinjemo obilaskom vrlo važnog projekta u Osijeku , u Osječko-baranjskoj županiji , gdje ćemo nakon ovog projekta izgradnje podvožnjaka posjetiti jedno od najvećih gradilišta u Republici Hrvatskoj, a to je nastavak izgradnje Koridora Vc koji će također ove godine biti otvoren uz Pelješki most zajedno s obilaznicom Belog Manastira . Tu pozdravljam predsjednika Uprave Hrvatskih cesta gospodina Josipa Škorića , tvrtke koja provodi najveće prometne infrastrukturne projekte u Hrvatskoj. Mi smo u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU osigurali sredstava. Grad Osijek je pripremio projekt, nadgleda i provodi projekt na terenu na čemu čestitam gradonačelniku Ivanu Radiću jer ovaj projekt rješava usko grlo, tu crnu točku na samom ulazu u Grad i sigurno da će s aspekata sigurnosti i funkcionalnosti prometa ovaj podvožnjak iznimno puno doprinijeti prometnoj infrastrukturi u Osijeku. Mi u Osijeku provodimo i projekt obnove tramvajske infrastrukture koji je u tijeku, njegova vrijednost je preko 200 milijuna kuna po istom načelu europskog financiranja. Provodimo obnovu željezničkog kolodvora koji je vrijednosti oko 40 milijuna kuna . Tu osobito čestitam županu Ivanu Anušiću koji je neumoran u pripremi i realizaciji tih projekata. To se vidi na terenu i kada pogledamo Osječko-baranjsku županiju onda možemo reći da prednjači po prometnim investicijama

Oleg Butković

Nakon obilaska gradilišta Podvožnjaka , sudionici početne konferencije obišli su i gradilište na, te se provezliu duljini od 17,5 km.Vrijednost ugovorenih radova poddionice Beli Manastir-Halasica iznosibez PDV-a.Radovi na izgradnji započeli su sredinomgodine te se odvijaju sukladno planiranoj dinamici. Dovršetak dionice planiran je ugodine. Do sada je realizirano 88 posto vrijednosti ugovora.“, rekao je Ministar mora, prometa i infrastruktureZa posljednju dionicu Koridora Vc, granica Mađarske - Beli Manastir, u tijeku je izrada projektne dokumentacije.