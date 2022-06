od 24. do 26. lipnja

U vremenuna područjuu nadzoru prometa evidentirano jeosobnog automobila koji su upravljali pod utjecajem alkohola.Osim alkohola evidentirana su jošod kojih je bilo 73 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 25 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 23 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanje pod zabranom, 5 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 51 ostali prekršaj.Najveća koncentracija alkohola evidentirana je jučer, oko, u, kada su u nadzoru prometa policajci zaustavilibiciklistu. Alkotestiranjem mu je evidentiranoalkohola u krvi.U petak, 24. lipnja, oko 10,45 sati, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Vozač neregistriranog motocikla,iz Belišća, uslijed neprilagođene brzine kretanja sletio je s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 24.500,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 17,40 sati u, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Čepina, prije stjecanja prava na upravljanje vozilima. Vozač je unazad tri godinepravomoćno presuđen na istovrsni prekršaj te jei privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Dana 25. lipnja je priveden na Općinski sud gdje mu je produženo zadržavanje na 10 dana te je odveden u zatvor. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Jučer, oko 13,20 sati, na državnoj cesti broj 7, između mjesta, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozačica osobnog automobila,sa prebivalištem u Republici Njemačkoj, nije se kretala sredinom obilježene prometne trake te je sletjela s kolnika. Evidentirana joj je koncentracija odu krvi te je smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.300,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano jeu kojima su u dvije nesreće dvije osobe zadobile lake ozlijede, dok je u četiri nesreće nastala materijalna šteta.U dvije prometne nesreće vozači su bili alkoholizirani.Tri prometne nesreće su se dogodile na području Belišća, dvije na području Belog Manastira, a jedna na području Osijeka. - izvijestili su iz policije