Od 1. srpnja izvodit će se postavljanje završnog (gaznog) sloja, za što je potrebno izrazito suho i toplo vrijeme, a radovi bi bili gotovi najkasnije do 15. srpnja , nakon čega se moraju izvršiti mjerenja u zategama (čelični ovjes mosta). Ako su sile u zategama približno ujednačene, radovi bi mogli biti gotovi za tri do pet dana, a ako se radovima mora obuhvatiti cijeli most, onda je procjena oko 15 dana , što bi bilo gotovo do 1. kolovoza . Nakon toga može se pustiti u promet, uz potpisanu izjavu o odgovornosti investitora, jer je most još uvijek gradilište

Tekst i foto: Osijek031.com

Radovi na, jednog od simbola Grada Osijeka, polako ulaze uMnogi Osječani, posebice oni koji stanuju bliže centru ili zapadnim dijelovima grada, nestrpljivo iščekuju njegovo ponovno otvaranje obzirom da je u ovom trenutku jedini način za doći do popularnena lijevoj obali Drave prekoIz Glasa Slavonije u gradsku su upravu stoga uputili pitanje kada će pješački most, zasigurno(i najpraktičnija) prometnica za pješake i bicikliste, biti otvoren za promet.U odgovoru gradske uprave stoji kako bi se, ovisno o vremenskim uvjetima, most trebao otvoriti najranije u drugoj polovini srpnja, a najkasnije početkom kolovoza.”, stoji u odgovoru.No, čak i kad se most otvori za pješake, radovi na njemujoš biti u potpunosti završeni. Naime, u listopadu će uslijediti- obnova ograde mosta, no ona će biti znatno manjeg opsega te se očekuje kako će pješački most tijekom tih radova ostati otvoren.