Trčanje stepenicama spada u ekstremni sport jar zahtijeva veliki psihofizički uz extremno trošenje kalorija ( 1 sat : 800 kalorija ) a trčanje niz stepenice s poda u izuzetan extremno opasni sport jer realno postoji velika mogućnost pucanja ligamenata u koljenu i uganuća zgloba

Tekst i foto: B.D.K.

Danas je održanou kategoriji up and down odnosno gore - dolje.Na utrku su bili pozvani župan Osječko-baranjski Ivan Anušić, gradonačelnik, šef sporta u gradu Osijekui tajnica gradskog saveza Sport za sveOrganizator Prvenstva je Toranj trčanje Hrvatska udruga koja je članica Towerrunning world association. TCA je jedino službeno globalno tijelo za natjecateljsko penjanje po stepenicama za Hrvatsku registrirano u Zajednici sportskih udruga Hrvatske i Sport za sve Hrvatska .Ekskluzivnost ovog Prvenstva je što se prvi put u svijetu službeno organiziralo towerrunning run up and down ( GORE DOLJE BEZ LIFTA ).Trebalo je ići.Ukupno 32 kata i to je 480 stepenica i 41 metar po usponu i spustu a to je 84 metra. Zemljomjernik d.o.o. za izmjeru i katastarizmjerio visinu uspona 16 katova.Prije Prvenstva neslužbeno su mogli revijalno nastupiti svi zainteresirani. Svi sudionici su dobili TOWERRUNNING DIPLOMU.Prvo su nastupile žene, a nakon toga muškarci.Svi natjecatelji su nastupili na vlastitu odgovornost i organizator nije snosio ne bilo koju odgovornost za bilo koju štetu prije, za vrijeme i poslije utrke.0 opasnosti ove utrke izjavio je stručni suradnik TCA nezaposleni fizioterapeut JOSIP ŠTENC:Ova utrka je trebala dokazati u praksi da uz dobru organizaciju organizatora moguće je organizirati takvu utrkuza natjecatelje. Nakon ove uspješne utrke dobiva seza organiziranje takvih utrka u svijetu.Osijek je ponosan što je bio pionir ovoga experimenta u svijetu. Broj sudionika nije bio u prvom planu nego sigurnost sudionika m u posebno rizičnoj utrci.Dva dana prije Prvenstva održana je promotivna službena utrka za slijepe osobe u kojoj su nastupili Marjan Mikota i Slobodan Bjelajac koji su uspješno i bez povreda konzumirali utrku.Apsolutni rekorder PRVOG PRVENSTVA HRVATSKE U TOWERRUNNING( 37 ) 3:12.46.Ekipa Sportske udruge „NIKOLIĆ „ koja je dobila i Specijalnu diplomu za izuzetan doprinos towerrunning u Hrvatskoj.Prvo su nastupile žene, a nakon toga muškarci.Žene do 18 godina:1.-4:30.01Žene od 34 godine na više: Apsolutni rekord Prvenstva1.– 3:12.46Žene ukupni plasman:1.– 3:12.462.-4:30.01Muškarci do 18 godina:1.-4: 12, 872.– 4.34.97Muškarci od 18 do 34 godine:1.-3:40.132.– 4:17.32Muškarci ukupni plasman:1.-3:40.132.-4: 12, 873.– 4:17.324.– 4.34.97Suci na prvenstvu su bili obučeni suci TWA.