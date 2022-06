Prvenstvo Hrvatske u towerrunning up and down

Prvoodržat će se 25. lipnja 2022. u Osijeku, Trg slobode 8.službeni nacionalni predstavnik u Towerrunning World Association je organizirao jedinstveni promotivni službeni sportski događaj u penjanju stepenicama 22. lipnja 2022., u Osijeku, Trg slobode 8.TCA ima status jedinog službenog tijela za organiziranje towerrunning u Hrvatskoj i status Hrvatskog saveza za towerrunning u Hrvatskoj. Sve utrke koje organizira TCA su službeno registriran u TWA i nalaze se na web stranici. godišnjih utrka.Sudjelovali su gospodin kojeg često i redoviti možete kako šeta na Promenadi, poznati vrsni maser i gospodinaktivni predsjednik Športske udruge „SVJETLOST „Osijek.Trebalo ići 16 katova gore i 16 katova dolje. Ukupno 32 kata i to je 480 stepenica i 41 metar po usponu i spustu, a to je 84 metra.Zemljomjernik d.o.o. za izmjeru i katastar besplatno izmjerio visinu uspona 16 katova.Ova dva dva Osječanina iz razloga što su to učinili u organizaciji TCA člana TWA su izborili mjesto u Top-100 natjecatelja sa invaliditetom.Prvenstvo Hrvatske u towerrunning run up and down je jedinstvena u svijetu jer se po prvi put trči up and down ( gore dolje bez lifta). To je ujedno i probna utrka i ako ne bude većih poteškoća to će biti zeleno svjetlo za takove utrke u svijetu. Utrku će suditi suci TWA online štopericom i TWA tehnikom mjerenja rezultata.