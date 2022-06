Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Zahvaljujući podršci, početkom mjeseca srpnja u dvorani(Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek) bit će organizirananamijenjena budućim roditeljima i roditeljima djece do tri godine starosti.„U“, izjavila je, mag. psych., voditeljica radionice.Cilj radionice je osnaživanje roditeljskih kompetencija svim zainteresiranim sudionicima te emocionalno osnaživanje obitelji.“, istaknula je voditeljica projektaRadionica će se održati ugodine (Sokol Centar Osijek) i to u terminu. Broj mjesta je ograničen zato pozivamo sve zainteresirane roditelje, koji do sada nisu sudjelovali u projektu, da se čim ranije prijave na sudjelovanje.Prijaviti se može putem poveznice:Više informacija o projektu dostupno je na:Projekt "Zdrav roditelj - zdravo dijete" ima za cilj sadašnjim i budućim roditeljima djece do 3 godine starosti osigurati podršku u razvoju roditeljskih kompetencija kroz sudjelovanje u nizu radionica i sportskih druženja roditelja i djece. Navedeni projekt provodi Gimnastičko društvo Osijek – Žito s udrugom DOKKICA uz podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i to od rujna 2021. godine pa sve do kolovoza 2022. godine.