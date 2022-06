Slatki i tamnosmeđi, gust i omamljujući okus

Tekst: Ivana Franjić, dipl. knjižničarka

kockice ili napitka, većinu će nas automatski podsjetiti na. No, prije tri i pol tisuće godina, taj poseban okus bio je poznat samo nekolicini naroda. U srpnju se obilježava, točnije 7. je srpnja datum kada se obilježava pristizanje svimau Europu. Čokolada se proizvodi oduz dodatkete pretvara u nama poznati slatkiš. Ona je prirodan, sadržava triptofan koji stvara serotonin ili, kako ga zovu, hormon sreće. A kako smo već sretni jer nam počinju godišnji odmori i ljetni praznici, predlažemo vam da uz jednu kockicu crne ili mliječne čokolade pregledate i nekoliko naslova koje ćemo vam predstaviti.U ovoj ćete knjizi naći više od 100 recepata za slasne čokoladne delicije – od prhkih pralina i keksa, preko slasnih krema bogata okusa, do fantastičnih kolača i raskošnih torti od čokolade. Recepti su popraćeni prekrasnim fotografijama slastica koje će vas nadahnuti da ih i sami isprobate. Uživajte u zamamnoj čokoladnoj kremi s lješnjacima, laganoj kremi od bijele čokolade s karamelom, eklerima, profiterolima, osvježavajućem čokoladnom kolaču s kruškama ili s narančom, profinjenoj torti od čokolade i šampanjca ili torti s čokoladnim šlagom… Ma koji recept odabrali, pred vama je prava čokoladna pustolovina koja će vas odvesti u svijet neponovljivih čokoladnih slastica. U ovoj ćete knjizi naći i pregršt korisnih savjeta za lakšu i kreativniju pripremu slastica. Tu su i razne zanimljivosti o namirnici koju toliko volimo – čokoladi. Neodoljiva čokolada neizostavna je kuharica za sve koji rado pripremaju čokoladne slastice i uživaju u maštovitim čokoladnim desertima. Prepustite se i vi novim, neodoljivim, slasnim čokoladnim užicima!Ako vas zanima sve o čokoladi, njezina povijest i način dobivanja čokolade kakvu znamo danas, onda je ovo knjiga koju morate pročitati. Autorpotrudio se na jednom mjestu objediniti sve poznate i manje poznate činjenice o čokoladi. „Put čokolade kroz prostor i vrijeme usko je povezan sa zbivanjima koja su obilježila ljudsku povijest – od ratova, velikih pomorskih otkrića, tehničkih izuma, industrijske revolucije, osvajanja svemira, globalizacije, razvoja znanosti, agrara i trgovine, a ni u jednom razdoblju ne gubi joj se trag. Uvijek je bila prisutna na povijesnoj sceni, pa kada se govori o njenoj povijesti govori se zapravo o povijesti našega svijeta.“U ovoj iskričavoj pripovijesti, priznati "foodie"istražuje čarobni svijet čokolade. Od mole poblana – piletine u umaku od čokolade i čilija – drevnog Meksika preko suvremenih francuskih čokoladara koji stvaraju palets d´or – zlatom posute zalogaje crne čokolade do golemih imperija Hersheya, Godive i Valhrone, Rosenblum slijedi slatki trag čokolade diljem svijeta. Novi nutricionisti tvrde kako čokolada nije opasna. Ponovno pokazuju kako nemaju pojma. Vrhunska čokolada najopasnija je od svih poznatih droga; kod senzibilnih osoba otvara trenutačnu, doživotnu i neizlječivu ovisnost. Devet od deset ljudi kaže da vole čokoladu. Deseti laže.Od vremena Maya koji su izumili čokoladu i Asteka koji su je preuzeli, do današnjih dana. Mladi čitaoci upoznaju se s običajima vezanima za konzumiranje čokolade u pojedinim kulturnim sredinama, kao i s načinom proizvodnje čokolade i prvim znamenitim proizvođačima; zanimljivostima o čokoladi; vrstama čokolade i receptima. Knjiga sa čijih stranica gotovo možemo osjetiti miris čokolade, a autoricanas vodi od postanka čokolade preko usavršavanja njezine proizvodnje do recepta za vruću čokoladu i čokoladni umak. Moglo bi vam se učiniti kako će se u ove vruće ljetne dane ova knjižica u vašim rukama rastopiti poput pločice čokolade koju svojim izgledom „oponaša“. No budite bez straha, tvrdo ukoričena izdržat će zasigurno i duže od jednog čitanja. Knjiga je ovo u prvom redu za male čitatelje, ali joj neće moći odoljeti niti veliki, pa će je vjerojatno čitati zajedno. Vrlo lijepo oblikovana i gustim bojama ilustrirana, knjiga prolazi kroz rađanje i povijest čokolade i otkriva njezinu magičnu privlačnost.I za kraj jedan od poznatijih romana„Čokolada“ osvojio je srca čitatelja diljem svijeta. Bezvremenski roman o uskogrudnim stanovnicima malog francuskog sela koje se otvara radosti i senzualnosti - svaka stranica vrvi opisima koji izazivaju zazubice u sladokusaca, frankofila i ljubitelja strasti posvuda. Kad egzotična neznanka Vianne Rocher stigne u francusko selo Lansquenet-sous-Tannes i otvori trgovinu čokoladom u kojoj sama radi svoje slastice preko puta crkve, župnik Reynaud prepozna je kao ozbiljnu opasnost za svoje stado - posebno zato što je početak korizme, tradicionalnog razdoblja samoodricanja. Svaka kutijica slasnih zalogaja dolazi s darom: Vianne nepogrešivo pogađa što je kupcima omiljeno. Je li ona vještica? Uskoro mještani više ne mare, prepuštaju se iskušenju, radosti i dramatičnom okršaju između uskrsne svečanosti i poganskog veselja festivala čokolade. Obavezno štivo za svakoga tko žudi za književnim bijegom i tračkom čarolije u svakodnevici. Knjiga je dobila i svoju filmsku inačicu 2000. godine, sa Juliette Binoche i Johnny Depp u glavnim ulogama.Sve naslove možete pronaći na našim policama, želimo vam