planira upiste je tim povodomdanas u Osijeku, u vremenu od 9 do 11 sati organiziralakako bi mladima i ostalim sugrađanima prezentirala rad policije.Svoj rad prezentirali su različiti rodovi policije te se tako na sedam štandova mogla vidjetikoju policija koristi svakodnevno u svome radu.Policijski službenici Ureda načelnika prezentirali su preventivne projekte i postavilina kojemu su posjetitelji mogli isprobati svoje. Jedinicaprezentirala je. Postaja prometne policije prezentirala je uređaje za nadzor brzine, opremu za nadzor vozila i vozača te vozila. Kriminalistička tehnika prezentirala je daktiloskopsku opremu, forenzična svjetla, izradu fotorobota te simulirala mjesto događaja kaznenog djela s označenim tragovima. Služba za granicu prezentirala je termovizijske kamere, dnevno-noćne kamere te vozilo „Polaris“ i „Schengen bus“. Regionalna protueksplozijska jedinica Osijek prezentirala je razne detektore metala, vodeni razbijač za sumnjive predmete, komplet kuka i užadi za odstranjivanje sumnjivih predmeta, školska i delaborirana minsko-eksplozivna sredstva i ostalu opremu.Također, policijski službenicidemonstrirali su nam vježbe samoobrane i to judo padove, judo bacanja, zahvati za privođenje, obrane od nenaoružanog napadača, obrane od naoružanog napadača, borbenu akciju te tehnike kretanja iza štita s pucanjem simunition streljiva. Mogla se vidjeti i vožnja spretnosti policijskih motociklista te demonstracija pronalaska droge sa službenim psom.Načelnik Policijske uprave osječko-baranjske gospodinzahvalio se svima na dolasku i pozvao sve zainteresirane da se prijave na natječaj te naglasio da će uskoro biti objavljen natječaj za upis una kojem će se primati 100 polaznika.Događaju je prisustvovao i zamjenik gradonačelnika gospodinkoji je rekao da je policijašto je grad Osijeki što se građani u svakom djelu grada mogu osjećati sigurno. Naglasio je da se radi na prevenciji kako bi na ulicama bilo što. Poručio je onima koji se žele prijavit da zasigurno neće pogriješit nego da će ponosno služiti svojoj državi.Cilj ove prezentacije je upoznati mlade s natječajem koje je raspisalo Ministarstvo unutarnjih poslova koje planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.- imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,- nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,- imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,- ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,- da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,- da nisu članovi političke stranke.Kandidati koji ispune navedene uvjete prolaze psihološko testiranje i tjelesne motoričke sposobnosti koje se provode u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ulica 3, Zagreb.Rok za podnošenje prijava je od 11. travnja 2022. godine do 15. kolovoza 2022. godine.