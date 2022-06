bicikliste i pješaka

Apel svima da pripaze na svoju djecu i četveronošce u pješačkoj zoni od Petra Pana prema Dravi .



Iako je pješačka zona biciklisti nenormalno jure i gore i dolje. A jučer je to bio pravi šok za nas kada se čovjek od svojih 50+ godina išao provlačiti velikom brzinom na biciklu između gospodina sa psom i mene sa psom te je udario psa .



Burno sam reagirala i bacila ga s bicikla nakon toga nas je počeo vrijeđati da je on u pravu i da ima pravo voziti gdje on hoće.



Upozoravam vas da pazite jer ovo je prešlo svaku mjeru i s romobilima a i s biciklistima koji nemaju pojma prometna pravila.



Naš mali Toto star 4 mj ipak nije preživio bitku.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

