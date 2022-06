EU Erasmus Plus projekta „We are looking for future Olympics Stars“

OŠ Višnjevac

Tekst i foto: OŠ Višnjevac

U sklopuod 30. svibnja - 3. lipnja 2022. godineboravila je uu gradu Martin.Martin je grad na sjeveru Slovačke smješten između planinskog lanca. Planinski je to lanac s. Martin je ujedno i najveće središte slovačke regije Martin. Naš domaćin bila je škola, u mjestu Turany. Gradić Turany je petnaestak kilometara udaljeno od Martina I ima nešto više od 4000 stanovnika. Na susretu su, osim nas, bili učitelji i učenici škola partnera u projektu –i naravno domaćina. Partneri iz Italije su ovaj susret pratili virtualno. OŠ Višnjevac predstavljali su učenici(7.a),(7.a),(7.a),(7.b),(7.b),(7.b),(7.b),(7.b),(7.c),(7.c),(8.b),(8.b),(8.b),(8.b),(8.b) i(8.b) koji su bili u pratnji nastavnika tjelesno-zdravstvene kulture, nastavnice matematike i informatikei pedagoginje. Škola domaćin je za sve sudionike organizirala niz zanimljivih aktivnosti. Susret je započeo prijemom kod dogradonačelnika Turanya te kulturno umjetničkim programom u kojem su nam prikazane tradicionalne nošnje, glazba i običaji ovoga kraja. U školi su za nas učenici i učitelji organizirali program dobrodošlice s mnoštvom atraktivnih plesnih točaka u izvođenju učenika škole.Obišli su prostor škole, družili se s učiteljima, učenicima i osobljem škole. Bila je ovo posljednja mobilnost projekta te su za kraj bile organiziranena nogometnom stadionu u Martinu. Dan prije igara odradili su jedan pripremni trening koji je vodila slavna slovačka atletičarkakoja je rođena u Martinu. Mini olimpijske igre organizirane su u pet disciplina: trčanje na 60 m, tračanje na 600 m, skok u dalj, bacanje vortexa te štafeta 4x60 m. Sve discipline bile su organizirane za djevojčice i za dječake, te odvojeno po starosti za sudionike rođene 2006. – 2008., te za one rođene od 2009.-2014. Cijelo natjecanje pratili su i mjerili službenici atletskog saveza grada Martina. Igre su bile u duhu olimpijskog ideala koji teži, bez ikakve je diskriminacije, potiče duh prijateljstva i toleranciju. Želja im je da potiču mlade da se bave sportom i vode zdrav život.Olimpijski tim osvojio je ukupno- 4 zlata, 4 srebra i 5 bronci. U trci na 60 m(8.b) osvojio je zlato a broncu(7.b). U bacanju vortexa hrvatska ekipa je bila najuspješnija. Zlato za dječake osvojio je(7.b) a srebro(7.b). Djevojke odnijele su sva odličja u ovoj disciplini: zlato(7.c), srebro(8.b) a broncu(7.c). U trčanju na duge staze 600 m zlato je osvojio(7.b), srebro(7.a) a broncu(7.a). Obje štafete 4x60 m osvojile su srebro – u muškoj štafeti trčali su(8.b),(7.a),(7.a) i(7.b), a u ženskoj(8.b),(7.c),(7.c) i(8.b). Čestitke svim učenicima te njihovim trenerima učiteljima TZK-aGrad Martin su upoznali kroz kratku šetnju te smo posjetili prirodoslovni muzej u kojem je zbirka poznatog prirodoslovnjaka Andreja Kmeta'. Andrej Kmet bio je botaničar, etnograf, arheolog i geolog. Identificirao je nekoliko novih vrsta biljaka i stvorio herbarij sa 72 000 primjeraka. Bio je jedan od prvih istraživača koji su provodili moderna arheološka iskapanja u srednjoj Europi.Osim muzeja posjetili su i planinski lanac Velika i mala Fatra, točnije dolinu Vrátna koja je smještena na oko 1600 m nadmorske visine. Do tamo smo došli žičarom, a dio smo i sami planinarili.Ovim susretom je završenErasmus+ projekt „We are looking for future Olympic Stars“. Projekt je započeo 2019. godine ali je zbog situacije s epidemijom i ratom u Ukrajini naišao na mnogobrojne prepreke tijekom svoga trajanja. Međutim, upravo ovaj olimpijski duh, tolerancija, prijateljstvo i razumijevanje među našim projektnim partnerima iz Slovačke, Rumunjske, Bugarske i Italije pomogli su da se sve aktivnosti projekta provedu i projekt završi. Upoznali smo mnoge prijatelje u drugim zemljama učili o njihovoj kulturi i običajima te poticali kod mladi bavljenje sportom i zdrave životne navike. Naši učitelji su u sklopu projekta proučavali didaktiku i metodiku nastave TZK-e te razmjenjivali iskustva s kolegama sustručnjacima.