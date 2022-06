Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Foto: Pexels.com/Ilustracija

planira uvesti novi koncept, na primjeru drugih europskih država, te obveznu satnicu predškole povećati s trenutnihnakroz čitavu predškolsku godinu prije upisa djeteta u osnovnu školu, piše Telegram.hr Prema novom programu, koji bi u primjeni trebao biti najkasnije. godine, predškolci bi imali obvezu kontinuiranou tjednu od rujna do lipnja boraviti u, umjesto dosadašnjih maksimalnodnevno kroz četiri mjeseca kako je određeno za one koji ne pohađaju redovni program vrtića.Ministarstvo smatra da je potrebno unaprijediti trenutni predškolski program, koji je obvezan od 2013., jerstandarde obaveznosti i ne ulazi u Eurydice statistiku obaveznog obrazovanja. Hrvatska je jedna od rijetkih država članica EU-a s osmogodišnjom obaveznom školom, a uvođenjemplanira se produljiti obavezno obrazovanje na devet godina.”, istaknuli su iz Ministarstva obrazovanja.U Finskoj, kao i Švedskoj, Litvi te Srbiji, predškolski program se računa kao početak obaveznog obrazovanja, a prema analizi ministarstva desetak zemalja članica EU-a su spustile dob za obavezno obrazovanje na predškolsku razinu. Neke, poput Francuske i Mađarske su dob spustile na čak”, naveli su iz ministarstva koje planira kurikulum za predškolsko obrazovanja pripremiti u idućoj godini.Ministarstvo je istaknulo kako je prvo potrebno, jer u vrtićima trenutno nedostaje okoda bi obuhvat djece bio veći od 90 posto.Zbog toga su prošli mjesec raspisali javni poziv za gradnju i dogradnju vrtića u vrijednosti od 1,22 milijarde kuna. Na to su se odlučili, naglasili su, jer “”.Vjeruju da će do kraja 2026. u Hrvatskoj biti, ali u planu ne navode kako će osigurati dovoljno mjesta u vrtićima i njihovu jednaku dostupnost u svim dijelovima zemlje do 2024. kada planiraju uvesti novi koncept predškolskog odgoja.