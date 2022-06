Pauline Schaefer Betz

Tekst: GD Osijek-Žito

Foto: Marko Banić / Reroot studio

Kada ovako nešto kaženjemačka gimnastičarka, svjetska prvakinja, pobjednicana gredi i jedna od najvećih međunarodnih zvijezda osječkog svjetskog gimnastičkog summita onda je jasno kako su organizatori gimnastičkog Challenge Cupa koji je od 9. do 12. lipnja održan u osječkoj dvorani Gradski vrt, ponovno odradiliZa, zbog čega su stizale čestitke sa svih 30 adresa, iz svjetskih gimnastičkih saveza koliko je ove godine nastupilo u Osijeku, svakako su zaslužni i. Njih nekoliko tisuća, tijekom finalnih dana, stvorili su odličan ugođaj. Ovogodišnji 13. po redu DOBRO World Cup, vjerujemo, konačno je označio. A to je natjecanje s publikom. S osječkom publikom koja je kroz 13 godina naučilai koja navija i daje potporu svim gimnastičarkama i gimnastičarima, njih na desetke koliko ih je nastupilo u dva kvalifikacijska i potom dva finalna dana.Stigli su u Osijek gimnastičarke i gimnastičari s doslovce svih kontinenata. Iz, dakako iz, ponajvećih. U Osijek su stigli i predstavnici. Poslali su iz Gradskog vrta sliku o svojoj zemlji, koja pati, ali koja ima sjajne sportaš(ic)e. Dio njih ostalo je u Osijeku te će se pripremati za nastupajuće Europsko prvenstvo u kolovozu u Munchenu.Poslana je iz Osijeka slika u svijet pomoću svih mogućih komunikacijskih kanala, od društvenih mreža do televizijske slike, koja je ponovno otišla u cijeli svijet, a naravno kroz pet sati programa mogli su događanja pratiti i hrvatski ljubitelji gimnastike na HRT-u. Najviše su dakako uživali oni koji su uživo pratili natjecanja na svihOsijek i Hrvatska ponovno su bili. Ne samo tijekom četiri dana lipnja. Nije Osijek bio centar gimnastičkog svijeta samo zbog onog što se događalo na odlično pripremljenom podiju i na deset gimnastičkih sprava u dvorani Gradski vrt. Kroz Osijek je u dva tjedna prošlo prekoKao uvertira u DOBRO World Cup, također u dvorani Gradski vrt, na istom mjestu i na istim spravama gdje su se tjedan dana kasnije natjecali ponajbolji svjetski gimnastičarke i gimnastičari, održano jeMeđuiz 40 hrvatskih klubova, a brojnost također pokazuje o sve većoj popularnosti gimnastike u cijeloj Hrvatskoj, sudjelovali su i oni najbolji T…Svi oni kasnije su svjetskoj sceni pokazali svoju vrijednost. U Osijeku je ponovno održana, kao sjajan izvršni organizator DOBRO World Cupa, suorganizirao jekoja je pokazala sinergiju sporta i turizma. HGS je u Osijeku organizirao niz edukacija ne samo za sportašice i sportaše i ne samo namijenjene gimnastičarkama i gimnastičarima. Od edukacije za osnove akrobatike, stvaranja financijski održivog kluba, održana je i edukacija o obnovi znanja iz prve pomoći što je neophodno u današnjem sportu, a posebnu pozornost privuklo je i predavanje naše ugledne nutricionistkinjena temu „“.Nije samo Osijek u proteklom periodu „“. Uoči DOBRO World Cupa u Dubrovniku, Zadru i Splitu ponovno je organizirana „“. Ovaj put u dužini 680 metara. Dubrovnik je u to vrijeme bio domaćin FIG Councila, tijekom kojeg je održano nekoliko sastanaka boardova Svjetske gimnastičke federacije. Sve s ciljem da jednoga dana Dubrovnik bude i domaćin kongresa Svjetske gimnastičke federacije. Već tada su gosti Hrvatske oduševljeno pričali o ljepotama naše zemlje. Posebno Japanac, predsjednik FIG-e, koji je prošle godine posjetio Osijek i DOBRO World Cup, a ove godine stigao je i u Dubrovnik.Naravno, za kraj, trebamo istaknuti i one, zbog kojih vjerojatno ne bi svega ovoga ni bilo. Ne bi na tribinama Gradskog vrta bilo tisuće gledatelja, ne bi se na Prvenstvu Hrvatske okupilo gotovo 550 natjecatelj(ic)a, ne bi se u Dubrovniku okupio dio vodstva Svjetske gimnastičke federacije. Hrvatski gimnastičarke i gimnastičari glavni su razlog takvog ugleda ovoga sporta u svijetu. Potvrdili su to samim nastupom na 13. DOBRO World Cupu. Hrvatska je kod kuće, na domaćem terenu, bila najuspješnija reprezentacija. Tri zlatana preči te dvojice Osječanana konju s hvataljkama ina parteru, uz dva srebra na parteru i gredi, te još dva finala, uz dobre nastupe u kvalifikacijamai debitanticenajbolja su “pozivnica” svim ljubiteljima gimnastike i onima koji će to tek postati, na sljedeći 14. po redu DOBRO World Cup.