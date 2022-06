Policijske uprave osječko-baranjske

10 vozača

3 biciklista i 1 vozač teretnog automobila

41-godišnjak

3,31 promila

20.000,00 kuna

13,10 sati

39-godišnjak

20,30 sati

40-godišnjak

1,12 promila

21,30 sati

24-godišnjak

neprilagođene brzine

udario

0,71 promila

osam prometnih nesreća

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenu od 15. do 16. lipnja, na područjuevidentirano jeosobnih automobila,koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u srijedu, oko 11,10 sati, na državnoj cesti broj 2, južnoj osječkoj obilaznici 106. brigade ZNG RH, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Osijeka. Evidentirano mu jealkohola u krvi. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U srijedu, oko, u Valpovu, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Podgorača, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozač je unazad 14 mjeseci dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilom pod zabranom te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Vozač je doveden na Općinski sud i od strane suda mu je produljeno zadržavanje na 15 dana.Oko, u Valpovu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Vozač osobnog automobila,iz Belišća, oduzeo je prednost prolaska biciklisti. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 24.000,00 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i sedam negativnih prekršajnih bodova.Oko, u Osijeku, na raskrižju Srijemske i Lošinjske ulice, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Tenja, uslijedkretanja osobnim automobilomje u osobni automobil koji se nalazio zaustavljen na navedenom raskrižju. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 6.500,00 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do šest mjeseci i tri negativna prekršajna boda.U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano jeu kojima je u dvije nesreće tri osobe lako ozlijeđene, dok je u šest nesreća nastala materijalna šteta. Sedam prometnih nesreća se dogodilo na području Osijeka, a jedna na području Belišća. - izvijestili su iz policije