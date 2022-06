Županijskoj komori Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

jučer je održana sjednicana kojoj su predstavljeni financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika u 2022. godini.Po riječima predsjednika Gospodarskog vijeća ŽK Osijek, obrađeni podaci pokazuju rezultate iznad očekivanja. Naime, ostvareni su prihodi odšto predstavlja rast za, a do ovakvih brojki došlo je zbog iznimnog rasta svih djelatnosti i nema niti jedne djelatnosti koja nije rasla po dvostrukoj stopi. Porastao je broj tvrtki, povećala se dobit za, dok je izvoz porastao zaNa području županije djeluješto je rekordna brojka, a najuspješniji su oni iz, što čini i okosnicu od 80% ukupne djelatnosti. Poljoprivredna djelatnost ukupno je ostvarila prihode veće za, prerađivačka industrija za milijardu kuna, trgovina za, a građevinarstvo zaDobra je vijest i to štokoji će, kako se očekuje, do kraja godine biti manji od, no te pozitivne pokazatelje. Kako je istaknuo Kovačević, Osječko – baranjska županija je po svim pokazateljima među prvih 6 županija u RH, međutim po visini plaće tek je na 15. mjestu. „”, zaključio je Kovačević.Uz poduzetnike i gospodarstvenike sjednici je nazočio i zamjenik županakoji je naglasio kako su pozitivni gospodarski rezultati rezultat napora svih poduzetnika, ali i jedinica lokalnih samouprava koji ih podržavaju na tom putu.“, zaključio je Miletić.