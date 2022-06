radova na modernizaciji tramvajske infrastrukture

privremena regulacija prometa

Dejan Rusmirović

267 milijuna kuna

sigurnost i brzinu

tramvajska pruga

700 metara

demontaža

od Trga Ante Starčevića do Rokove ulice

duže trajanje putovanja

privremene regulacije prometa

13 autobusa

niskopodni

javnu nabavu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr/Arhiv

Uslijed početkau Strossmayerovoj ulici postavljena je višemjesečnaDirektor osječkog GPP-ana jučerašnjoj je tiskovnoj konferenciji podsjetio kako je riječ o projektu vrijednom, sufinanciranom sredstvima EU i Vlade RH, koji bi trebao povećatijavnog gradskog prijevoza te omogućiti uvođenje novih tehnologija koje podržavaju prometovanje budućih novih niskopodnih tramvaja.U prvoj fazi radova, koja je upravo završila, obnovljena jeu dijelu Strossmayerove od Svilajske do ulaza u Višnjevac. U dužini odobavljena jepostojećeg i izgradnja novog kolosiječnog sustava i to istovremeno sjeverni i južni kolosijek i od danas se na toj dionici prometovanje vraća u normalni režim.Istovremeno sa završetkom tih radova započeli su radovi u „Štrosiki“ na potezu, u dijelu sjevernog voznog prometnog traka. Promet se odvija u dva sužena prometna traka, uz ograničenje brzine kretanja vozila.Rusmirović je upozorio građane nana tramvajskoj liniji br. 1 zbogte im se zahvalio na strpljenju. Najavio je i kako će Osijek u rujnu dobiti novih, od koji će sedam biti, a u narednih nekoliko mjeseci GPP će raspisatiza deset novih niskopodnih tramvaja i za novih deset električnih autobusa.Završetak svih radova planiran je do kraja 2023. godine.