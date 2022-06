23. izdanja Pannonian Challengea

najuspješnijeg regionalnog festivala ekstremnih sportova i urbane kulture

svjetske SKATE, INLINE i BMX sportaše

odličan popratni glazbeni program

osječkom Skate parku

do nedjelje, 19. lipnja

Jurica Barać

Ivan Radić

Josip Miletić

Tatjana Roth

Tajana Rogulja

Iva Ančić

Damir Đurović

Jurica Barać, direktor festivala Pannonian Challenge

Otvorili smo 23. Pannonian Challenge za koji sam siguran da će biti jedan od najzabavnijih do sada. Od danas u Osijeku možete uživati u ekstremnom sportu i urbanoj kulturi i to punih pet dana i noći, bez komaraca! Sportski dio će obilježiti okršaj osvajača brončane medalje s Olimpijskih igara - Declana Brooksa i prošlogodišnjeg pobjednika BMX kategorije, našeg Marina Ranteša. Večernji sati su rezervirani za odličan DJ program koji je složila naša DJ-ica i producentica Sunčica Barišić, poznatija kao DJ Insolate, a održava se I završnica devete sezone najvećeg esport natjecanja - A1 Adria League - u sklopu događanja Reboot Online Games Week powered by A1. Pozivam sve da nam se pridruže na ovom valu pozitive i da zajedno provedemo ove prve ljetne dane u gradu na Dravi. Također, zahvalio bih se svim volonterima, kolegama i partnerima koji su ovo sve pripremali čitavu proteklu godinu.



Također, sve one koji su u mogućnosti donirati bicikl za Ukrajinu, pozivam ih da to naprave od 16.-19. lipnja, a mogu i donirati direktno putem računa koji se nalazi na našim društvenim mrežama i službenoj web stranici. Vidimo se.

Ivan Radić, gradonačelnik grada Osijeka:

Ako itko ikada posumnja u urbani štih grada Osijeka- odgovor bez razmišljanja je Pannonian Challenge. Kroz 23 godine rastao je i razvijao se i s prvom postao brand Osijeka. Zašto je ovaj festival sporta i urbane kulture poseban?! Rekao bih zato što entuzijazam koji je bio osobito izražen u začecima, kroz sve ove godine nije splasnuo. Velika vrijednost ovog festivala su i brojni volonteri i sve što čine kako bi iz Osijeka otišle najbolje slike u svijet. Nema dvojbi, u narednih 5 dana središte Osijeka seli se na lijevu obalu Drave. Skate park postaje dnevna soba Osječanima, ali i gledateljima u više od 40 zemalja svijeta koji će preko malih ekrana zajedno s nama uživati u vrhunskom sportu i zabavi.

Josip Miletić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije

Pannonian Challenge je brend Osječko-baranjske županije i jedna od naših najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija koja iz godine u godinu pomiče granice i postavlja nove trendove. 23 godine održavanja dokaz su da se znanjem, vizijom i kreacijom mogu postići izvrsni rezultati i prirediti svjetski zapažene manifestacije. Sport se posljednjih desetak godina razvija na potpuno drugačiji način, mladi ljudi donose nove ideje, a ekstremni sportovi zauzimaju sve veći prostor. Osječko-baranjska županija daje punu potporu Pannonian Challengeu kao snažnom i kvalitetnom promotoru sporta, zabave i destinacije, koji godinama ostvaruje visoku razinu svjetske promocije grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Hrvatske. Siguran sam da će i ovogodišnji festival ekstremnog sporta i zabave nadmašiti dosadašnje te svim sudionicima i pratiteljima opet donijeti vrhunski doživljaj

Tajana Rogulja, direktorica Turističke zajednice grada Osijeka:

Već se 23 godine, bez stajanja, Pannonian Challenge hrabro razvija i napreduje, kako i priliči, u ekstremnom sportskom duhu svojih natjecatelja. Kao fantastičan spoj sporta, mladih, urbane kulture i zabave neupitno je postao manifestacija koja se ne propušta. Sinergija sporta i turizma pokazala se dobitnom kombinacijom za naš grad koji je domaćin mnogobrojnim i značajnim sportskim manifestacijama. Sport i rekreacija kao novi stilovi zdravog života utkali su se u mnoge živote, posebno u vrijeme korone, stoga ne čudi da je sport postao i dodatni motiv putovanjima ali i dolaska u našu destinaciju. Osim vrhunskih sportaša naši gosti su i njihove pratnje, obitelji, prijatelji ali i navijači. Ovaj vikend u Osijeku će biti gostiju iz cijelog svijeta, neki već znaju naš grad dok će ga neki tek upoznati. Ono što je sigurno pobrinut ćemo se da svi odu zadovoljni i puni pozitivne energije, jer drugačije i ne može kada je PC u pitanju. TZ grada Osijeka s povjerenjem daje podršku PC timu jer znamo da samo zajedno možemo utjecati na bolje i snažnije pozicioniranje grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na europskoj sportskoj-turističkoj karti

Tatjana Roth, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije:

Pannonian Challenge najveći je festival ekstremnog sporta i urbane kulture u Jugoistočnoj Europi i vodeći događaj grada Osijeka koji više od dvadeset godina privlači mlade ljude iz cijelog svijeta.



Tu se natječu ponajbolja svjetska imena ekstremnog sporta, a događaju na dimenziji daju radionice, ali i kasnovečernji koncerti suvremene glazbe koji zaokružuju urbani štih i imidž natjecanja. Pannonian Challenge je iznjedrio ponajbolje stručnjake u svijetu BMX-a. Sport i sportska aktivnost, bez obzira na to govorimo li o profesionalnom ili rekreativnom bavljenju, od iznimne su važnosti u svim razvojnim pa i životnim fazama svih stanovnika Osječko-baranjske županije. Prepoznavši važnost, ali i potencijale sporta na području naše županije kao i iznimne rezultat brojnih dionika u sportu, Osječko-baranjska županija kroz upravni odjel za turizam, kulturu i sport te našu Zajednicu sportova razvijamo programe i potpore kojima potičemo izvrsnost u sportu, ali i rekreaciju kod najmlađih i osoba starije životne dobi. Tijekom proteklih godina prepoznali smo i aktivno se uključili u podupiranje velikih sportskih priredbi pa tako i Pannonian Challengea čime osim ulaganja u sport ulažemo u promociju Osječko-baranjske županije. Povezivanjem turizma, kulture i sporta osnažujemo naše potencijale, a posjetiteljima pružamo kompleksniju ponudu i jedan novi i drugačiji doživljaj boravka na istoku Hrvatske. U proteklom smo razdoblju obnovili i brojna sportska igrališta, uložili u opremu osobito u školskom sportu te ćemo i u budućnosti biti partner svim našim sportašima i rekreativcima na području županije.

Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska:

Već jedanaest godina s ponosom pružamo partnersku podršku Pannonian Challengeu koji se nametnuo kao nezaobilazna svjetska destinacija za uživanje u ekstremnom sportu, glazbi i dobroj zabavi. Dugogodišnja suradnja temelj je zajedničkih vrijednosti i međusobnog nadopunjavanja kroz zabavu i tehnološku podršku kao preduvjet za nezaboravna iskustva posjetitelja. Stoga uz ekstreman sport u Osijeku iz A1 Hrvatska pop-up studija, streamamo i finale devete sezone A1 Adria League, najpoznatijeg regionalnog esport natjecanja. Dodatno u sklopu programa Pannoniana, svim posjetiteljima omogućujemo i posjet putujućoj A1 Adria League gejming postaji koja će sve gamere i one koji to tek žele postati, ostaviti bez daha“, izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska

Damir Đurović, direktor tvrtke Reboot:

Jako mi je drago da u ime Reboota, koji je jedan od najvećih svjetskih gaming brendova, imamo priliku po prvi puta, kod naših prijatelja iz Pannoniana - koji rade jedan impozantan event svjetske klase, kada je riječ o ekstremnom sportu, napraviti regionalni digitalni gaming event koji će pratiti više od 140 tisuća ljudi u tjedan dana

Elenu Mikac

DJ Umba i Vladimira Božića

INLINE disciplini

SKATE

BMX natjecanje

Marin Ranteš

DJ Insolate

Skate parku

dvorištu Kazamata

NFT-ovi Pannonian Challengea

Tekst: Hrvoje Ratkić

Foto: Marin Stupar

Najava:

Sve je spremno za početakkoji u Osijek i ove godine dovodi ponajbolje, ali i. Upravo je to najavljeno danas na konferenciji za medije koja je održana uuoči početka festivala koji će trajati. Ovogodišnji lightmotiv festivala je povratak u kvart, odnosno povratak Pannonian Challengea svojim počecima i primarnoj svrsi povezivanja svih dijelova grada i stanovnika da kao jedno dišu i dočekuju goste iz drugih gradova u vremenu trajanja festivala.Na konferenciji su prisustvovali:– direktor Pannonian Challengea,, gradonačelnik grada Osijeka,, zamjenik župana Osječko-baranjske županije,, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije,, direktorica Turističke zajednice grada Osijeka,, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska te, direktor tvrtke Reboot.Program 23. Pannonian Challengea počinje večeras glazbenim zagrijavanjem uz mladu DJ-icu, te. Sportski program počinje u četvrtak natjecanjem u, u petak je na programudok je subota već tradicionalno rezervirana zakoje predvodi miljenik osječke publike, prošlogodišnji pobjednik u BMX Freestyle disciplini.Cijeli glazbeni program osmislila je globalna zvijezda klupske scene, Osječanka. Glazbeni program odvijat će se na dvije lokacije – ute u. Otvaranje ovogodišnjeg Pannonian Challengea će se održati u Kazamatu u srijedu od 21 sat i trajat će sve do 03 sata ujutro, a sve ostale dane (od četvrtka do subote) na istoj lokaciji glazbeni program traje od 23 sata do 04 sata ujutro. Program u Skate parku će se održavati od četvrtka do subote i započet će odmah nakon sportskog programa, u trajanju od 20 do 23 sata. Ulaz u Skate park je svih dana festivala besplatan, baš kao i ulaz u dvorište Kazamata na glazbeni program u srijedu, dok će se ostalih dana naplaćivati po cjeniku - četvrtak 30 kuna, petak 40 kuna, subota 50 kuna. Cijena festivalske karte koja vrijedi za sve dane je 90 kuna, a kupnja ulaznica bit će moguća samo na mjestu događanja. Svoju premijeru na ovogodišnjem Pannonian Challengeu će dobiti i popularni esport u sklopu Reboot Online Games Weeka powered by A1, unutar kojeg će se održati i finale 9. sezone A1 Adria League.Ovo izdanje festivala posebno je i po tome što su uoči festivala predstavljenikoji kupcima donose benefite, ali i ujedno prvi put u Hrvatskoj nude mogućnost dolaska na neko sportsko događanje upravo pomoću njih. Cijeli festival ima i humanitarnu notu. Naime, Pannonian Challenge se priključio akciji U-Cycle's za nabavku bicikla za Ukrajince, u kojoj se u razdoblju festivala, od 16. do 19. lipnja u Skate parku na lijevoj obali Drave može donirati bicikl ili se izravno mogu donirati sredstva za kupnju bicikla.Sportaši su spremni za svoje nastupe, adrenalin je na vrhuncu, a na osječkoj je publici da ih kao i prijašnjih godina dočeka srdačno te da zagrije dlanove i gromoglasno podrži svoje favorite. Još jedan festival najbolje sportske i glazbene zabave može početi!