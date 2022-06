Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku

Franjo Tuđman - utemeljitelj moderne Hrvatske

Dinka Čuture

dokumentarnoj, multimedijalnoj i interaktivnoj izložbi

život prvog hrvatskog predsjednika

Dinko Čutura

najvažnijih figura

On je bio znanstvenik, politički lider i posljednji europski državnik 20. stoljeća, ali i intelektualac, sportaš i domoljub koji je utkao cijelog sebe u stvaranje moderne Hrvatske. Nije bilo lako prikupiti građu za ovu izložbu i pripremiti sve legende koje idu uz predmete i fotografije, ali vrijedilo je truda

Josip Miletić

Najveće djelo koje je učinio bilo je stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske, a tijekom najtežih trenutaka pokazao je svoj državnički karakter. Stvaranje naše domovine danas je trajni spomen na njegovo djelovanje, a kao prvi hrvatski predsjednik ostat će zapamćen kao otac moderne Republike Hrvatske

Tekst i foto: OBZ.hr

, u utorak, 14. lipnja 2022. godine otvorena je izložba "", autora dr.sc., ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva. Riječ je okoja pruža uvid uod ranog djetinjstva do smrti 1999. godine. Na izložbi se mogu vidjeti sva odlikovanja Franje Tuđmana, predmeti iz njegovog života kao što su nalivpera, sve naočale koje je nosio te knjige pa čak i odjeća. Izložba će otvoriti horizonte i za one dijelove života Franje Tuđmana koji su javnosti manje poznati, a bit će otvorena tri tjedna.Autor izložbe dr. sc.objašnjava kako ju vrijedi pogledati jer detaljno prikazuje jednu odhrvatske političke povijesti, Franju Tuđmana, i to u svim aspektima njegova života.– kazao je Čutura.Otvorenju je nazočio i zamjenik županakoji je nakon posjete izložbi naglasio da je doprinos Franje Tuđmana u stvaranju hrvatske neovisnosti nemjerljiv.– rekao je Miletić.