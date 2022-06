Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa”

Godišnji koncert

Arheološkog muzeja

teško vrijeme

kraće i duže prekide

putovanja i koncerti

veliki i mali lipaši

dva glazbena videospota

humanitarno

Festivala glazbe Zagreb

Zlatnu plaketu i prvo mjesto

Dječji zbor

Zlatnu plaketu

Božićni koncert

Drago Žagar

Branko Starc

Marijana Matijević

Stjepana Lovrića

Josip Jerković i Jelena Burić

Vatroslav Šerić

Jelena Sesvečan

pedeset pjevača

velika sreća i zadovoljstvo

Tekst i foto: HPD Lipa

U subotu, 11. lipnja,održalo jeu prostoruPojavom pandemije COVID-19 nastupilo jeza kulturno-umjetnička društva pa tako i za „Lipu”. U razdoblju od ožujka 2020. do rujna 2021. godine Društvo je djelovalo uz, a probe su se sukladno epidemiološkim mjerama odvijale u manjim grupama i rjeđe. Izostala su planirana, no u tom razdobljuuspjeli su snimiti, sudjelovati na desetak manjih nastupa u gradu Osijeku i djelovati. Početkom rujna zbor započinje s redovitim probama te se prijavljuje na 4. natjecanje zborova (online) u okvirugdje osvajameđu 13 prijavljenih zborova.početkom 2022. godine osvajana natjecanju u Požegi. Društvo je održalo i tradicionalniu nedovršenoj koncertnoj dvorani Kulturnog centra Osijek.Na programu Godišnjeg koncerta bile su skladbe klasičnog, popularnog žanra ali i obrade folklornih skladbi. Dijelom programa predstavio se i Dječji zbor hrvatskog pjevačkog društva Lipa.Nakon prvog dijela koncerta predsjednik Društva, gospodinuručio je priznanja zaslužnim članovima.Nekoliko skladbi treba posebno istaknuti. Et in Terra Pax, hrvatska je praizvedba koju jenapisao kao simboličan doprinos za mir u Ukrajini. Našaje voditeljica dječjeg zbora Lipa, ali i autorica nekoliko pjesama pisanih za dječji zbor. Za njezinu pjesmu Najljepši grad najmlađi su članovi nedavno snimili i glazbeni videospot.Pjevačko društvo s publikom dijeli lijepe trenutke, ali i trenutke tuge. Pjesmu Tužaljka,Društvo je posvetilo svim dragim članovima koji su nas nažalost napustiti u posljednje tri godine. Naši bivši dirigentite naši dragi članovi, pjevačii članica s kojom smo još prije godinu dana dijelili note i probleme održavanja proba, našaPodijeliti radost muziciranja s dragom publikom i to u punom sastavu s okona Godišnjem koncertu, za pjevače Hrvatskog pjevačkog društva „Lipa” bila je