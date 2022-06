Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Tijekom vikenda na područjuprovedene suna cestama tijekom kojih smo evidentiraliosobnih automobila,koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola.Osim alkohola, policijski službenici su evidentirali jošod kojih je bilo 49 prekršaja prekoračenje brzine kretanja vozilima, 21 prekršaj nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanje prije stjecanja, 2 upravljanje neregistriranim vozilom i 37 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u subotu oko 21,05 sati, ukada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavilibiciklistu iz Josipovca. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi.Osim 42-godišnjeg biciklista, najveća prisutnost alkohola evidentirana je u petak, oko 19,45 sati, ukada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Starih Mikanovaca, za vrijeme dok mu je vozačka dozvolazbog prikupljenih. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija od. Vozač je unatrag tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje pod zabranom te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju. Vozač je u subotu priveden na Općinski sud. Sud mu je produžio zadržavanje na deset dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U petak, oko ponoći u Čemincu policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Čeminca. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 4,10 sati, u Osijeku na raskrižju Vukovarske i Istarske ulice dogodila ses materijalnom štetom. Vozaču osobnog automobila,iz Laslova, evidentirana je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15.000,00 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i četiri negativna prekršajna boda. Kao suvozač u navedenom vozilu nalazila se i vlasnica vozila koja mu je dala vozilo na upravljanje iako je bilo pod utjecajem alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna do 7.000,00 kuna.U subotu oko 15,40 sati udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Sušina zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.500,00 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 23,30 sati udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Viljeva zbogkretanja vozilom je udario u parkirani osobni automobil. Evidentirana mu je koncentracija od 2,11 promila alkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.500,00 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.