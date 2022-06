neizgrađenoj dvorani Kulturnog centra Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj u jošpredstavljeno je 22. po redu, najvažnija kulturna manifestacija istoka Hrvatske koje će ove godine trajati punaGradonačelniknajavio jeu odnosu na prethodne godine. Prije svega to je njegovo trajanje: ove godine OLJK će trajati, od 2. srpnja do 3. rujna uzna brojnim lokacijama diljem grada,gdje će se održati svečano otvorenje pa do krovaitd., zamjenica gradonačelnika i predsjednica Organizacijskog odbora dodala je kako će se programi odvijati uglavnomi eventualnoi bit će i daljeza sve posjetitelje.“, rekla je Crnković.Od brojnih programa, Crnković je istaknula hommage nedavno preminulom redateljukoji je rođen u Osijeku kroz gostovanje njegovogkoji će izvesti njegove poznate predstave „“ i „“.Zamjenica gradonačelnika dodala je kako se ovakvim konceptom željela naglasitis njegovim prijateljskim gradovima. Pozvat će i sviha, a već na otvorenju nastupit će, a tu su i kulturni sadržaji drugih gradova prijatelja, primjerice, poput virtuoza na violini g., dok će za spektakularno zatvaranje biti zaduženas programom poznatih skladbi namijenjenim širokim narodnim masama., ravnatelj Kulturnog centra dodao je kako će ovogodišnji OLJK pokriti sve segmente kulture:... Planira se i koncertod Biennala medaljarstva i male plastike do izložbe suvremene likovne umjetnosti.Program s kompletnim rasporedom i lokacijama će biti objavljen do kraja tjedna.Još jedna lijepa vijest iz kulture: gradonačelnik Radić izjavio je kako su osigurana financijska sredstva u iznosu odza dovršetak Koncertne dvorane KC-a preko Ministarstva regionalnog razvoja, a ovih dana Grad će pokrenuti i postupak javne nabave za opremanje nove dvorane po njenom završetku.