Tin Srbić

Ana Đerek dva srebra

Svjetskog kupa u Osijeku

Roberta Seligmana i Aurela Benovića

Tin Srbić

Lucas De Souza Bitencourt

Caio Souza

Preteško mi je bilo. Zadnji sam nastupao i to s pojačanom vježbom. Bila je desetinku jača vježba nego u kvalifikacijama, planirao sam još jaču, svašta sam promijenio u vježbi, puno je bilo novih elemenata, ali uspio sam odraditi jako dobro. Mislim da su ocjene bile malo više nego sam očekivao, od svih, ali mislim da je ovo zlato zasluženo

Da i oni su rekli da je ovo pošteno. Presretan sam. Nisam bio toliko nabrijan dok me voditelj nije prozvao u dvoranu, dok nisam čuo publiku kako me bodri, i tokom vježbe. Mislim da bi mi bilo dosta teže da ih nisam čuo. Možda se nije vidjelo, ali dosta sam se „čupao“, borio sam se, nije svaki element išao kako treba i to mi je uzelo puno snage, ali stvarno sam sretan da sam se uspio izboriti, da sam te nove elemente opet, nisam to još ni jednom fulao. Očito to ide u dobrom smjeru

Dakle, na licu mjesta je mijenjao vježbu? To nije bio dogovor s trenerom Lucijanom Krceom?

Trebao sam napraviti zadnju kombinaciju, nisam uspio. Iskreno, možda da je bilo Svjetsko prvenstvo, išao bih na glavu, u ovom trenutnu nisam imao snage. Nadam se da je trener zadovoljan, nisam još pričao s njim, vidjet ćemo što će reći. Pokušao sam ispuniti dogovor, nisam do kraja uspio, ali vjerujem da je vidio da sam se trudio. Idemo dalje raditi da na EP-u ovo sve bude još bolje.

Ništa, moram onda to još malo podebljati da me nitko ne stigne. Ma, prekrasno mi je bilo ovih dana u Osijeku, obožavam natjecati na ovom Svjetskom kupu. A uz to sam potvrdio i da sam spreman za nastavak sezone. Prvo za Mediteranske igre krajem lipnja, a onda i EP u Münchenu u kolovozu

Ana Đerek

S obzirom da sam danas kroz jutro rekla da bih bila presretna ako osvojim srebro, jer u kolekciji iz Osijeka jedino još nemam tu medalju. I evo danas dva srebra. Danas je rođendan mojem treneru Miroslavu Končareviću, a s obzirom da je najbolji trener, zaslužio je ovakav poklon. Dvostruki

Pauline Schaefer-Betz

Anom Barbosom

Greda mi je počela malo klimavo, greška je bila na prvom elementu i već tu je porasla trema, sa 10% na 110% i onda je bilo u glavi - snalaženje, smirivanje. Ali, na kraju sam izvukla vježbu vez većih pogrešaka, s jako dobrim i jako teškim saskokom. Ponosna sam što sam ga još jednom uspjela odnatjecati. Na podiju su bili svjetska prvakinja, ja i europska prvakinja, prezadovoljna sam što sam se našla rame uz rame s takvim gimnastičarkama. S takvom klasom gredašica. Mene nekako svi uvijek gledaju kroz parter zato mi je drago da iz natjecanja u natjecanje pokazujem visoku razinu i na gredi

Ana Barbosu

Goksu Ustas Sanli

Osjećala sam se dobro, jedan od rijetkih puta da se nisam osjećala umorno. Pretpostavljam da je to i do publike, znala sam da ću dati zadnji atom snage u to. Mislim da jesam, uspjela sam i uživati i nisam napravila niti jednu veću pogrešku. Ja sam prezadovoljna

Kakav tjedan je iza mene. U ponedjeljak sam položila posljednji kolokvij na fakultetu, u srijedu sam saznala da sam dobitnica Rektorove nagrade i sada 2 srebra. A za dva dana me čeka put na SK u Koper, pa Mediteranske igre... U super sam formi i samo neka ovo sve traje što duže.

Tekst: GD Osijek-Žito

Foto: Reroot Studio

osvojio je, aza kraj najuspješnijegza hrvatsku reprezentaciju u dosadašnjih 13 izdanja. Zlatne medaljeu subotu i danas nevjerojatna izdanja Tina i Ane stavila su ovogodišnji Osijek na vrh. Samo 2010. osvojili smo, no, ovaj put, ovih pet, bilo je sjajnijih boja.Aktualni olimpijski pobjednikpostao jepo broju osvojenih zlata u Gradskom vrtu. Zahvaljujući ocjeni 14.300 koju je dobio kao posljednji finalist na preči došao je do brojke od 4 zlata. S njim su na postolju stajala dva Brazilca, srebrnii brončanikoji su imali istih 14.266, ali je Bitencourt bio ispred zbog slabije startne ocjene.“.Potvrdili su to Tinu i kolege Brazilci.“.Tinu je ovo bilo 25. finale SK u karijeri. I 18. medalja. Ali i jubilarno 10. zlato (ima i po 4 srebra i bronce). Postao je i rekorder Osijeka, prvi Hrvat sa 4 pobjede. Slavio je još 2017., 2018. i 2021., a ima i broncu iz 2016.“.Prije godinu danabila je zlatna i brončana u Gradskom vrtu, a danas se ponovno popela na dva postolja. Prvo na drugu stepenicu zahvaljujući gredi (13.133), a ubrzo potom osvojila je i srebro na tlu (13.266).“.Koliko je moćna konkurencija bila u Osijeku najbolje govori podatak da je na postolju grede stajala s pobjednicom koja je svjetska prvakinja, Njemica(13.366), ali i s europskom prvakinjom, Rumunjkom(12.433) danas brončanom.“.Na parteru je danas slavila(13.333), dok je bronca otišla u Tursku u ruke(12.800).“.Ana je u Osijeku došla do brojke od 31 finala u karijeri na SK i 17 medalja.Zlato na muškom preskoku osvojio je Ukrajinac(15.000), a ono na karikamaiz Turske (14.900).