Valjda te svemir nagradi i valjda ti se sve poklopi kad najviše trebaš, za sve godine rada i truda. Ja sam uvjeren da je to danas bilo. Prezadovoljan sam, emocije pršte u meni. Na ovakav način završiti u svom gradu Osijeku, među svojim navijačima, zahvaliti im se za sve na ovakav način, nešto je što sam mogao samo sanjati. Naravno da sam sanjao, ali s obzirom na formu, na težinu vježbe, na konkurenciju, znao sam da treba odraditi vježbu i biti strpljiv. Ali, da će baš ovako fantastično biti, bez lažne skromnosti, nisam se nadao. I kada se sve ovako posložilo, ovo je najbolji mogući način za kraj. Hvala Osijeku. Hvala medijima koji bezuvjetno podržavaju gimnastiku, koji podržavaju hrvatsku gimnastičku reprezentaciju

Nevjerojatno je to, dva zlata danas od dva Osječanina. Aurel je među najboljim vježbačima na svijetu na parteru i ako odradi vježbu, uvijek je konkurentan. Što se mene tiče, nije bila takva situacija, povratak nakon godinu dana, nakon ozljede, nakon problema gdje sam gotovo stao sa sportom, ali evo, uspio sam požrtvovno trenirati, pobijedio na PH prošlog vikenda, u kvalifikacijama je ovdje bilo nešto problema, ali danas je bilo baš onako kako sam htio. Odlično. To je valjda tako kad ti je posljednji ples u tvom gradu. Ovo mi je sjajan poticaj da nastavim raditi još jače za EP koje nas čeka u kolovozu u Münchenu. Ovo nije moj kraj, još ćete me dugo gledati na velikoj sceni, ali u Osijeku prepuštam svoje mjesto drugim članovima naše reprezentacije

Sretan sam. Preponosan. Prvo zlato u mom rodnom gradu za mene. Nadam se da će ih biti još

Žao mi je što u finalu nije bilo aktualnog olimpijskog pobjednika Artema Dolgopyata koji se nije uspio plasirati u finale. Da vidim gdje sam u izravnom okršaju s njim kad i on odradi svoju najbolju vježbu. Ništa, sada ću imati malu stanku, otići kratko na more, a onda se nastaviti pripremati za Europsko prvenstvo u Münchenu koje je još bitnije, još važnije i za koje se nadam da ću pojačati svoju početnu ocjenu vježbe i tamo onda ući u finale i boriti se za medalju.

nevjerojatna osječka publika

S obzirom da ih zbog pandemije nije bilo prošle godine, sretan sam da su danas došli u tako velikom broju. Došla mi je i mama, moja djevojka, prijatelji... Svi su žestoko navijali, ali pokušao sam to nekako smiriti u glavi, smiriti se, koncentrirati se na vježbu i kada sam se zagrijao, osjećao sam da će biti dobro. Ali, baš da ću „pokopati“ cijelu vježbu, nisam mogao znati. Preponosan sam

najboljom ocjenom kvalifikacija

Katastrofa. Užasno sam razočaran s današnjim nastupom

Ne znam kad sam zadnji put bio tako razočaran.

Što se dogodilo?

Ne znam. Imao sam puno snage, ali dogodila se tehnička greška. Nije bitno jesam li pogriješio u zadnjim sekundama, nisu bitne sekunde, bitni su elementi. Zadnji element saskok. Nije pala koncentracija, jednostavno, dogodila se tehnička greška. Ponovio sam na kraju saskok, da nisam ne bih bio peti nego sedmi, jedino to. Užas, užas, užas

Drago mi je zbog njega, ako sam ja pridonio njegovoj sreći, onda mi je drago zbog toga

Zadovoljna sam, odradila sam još jednom novi skok na noge, što mi puno znači jer je pokazatelj da je to skok koji mogu smatrati standardom. S time sam zadovoljna. Zbog povrede ramena nisam odradila drugi novi skok, željela bih prvo zaliječiti tu ozljedu pa da mogu za EP biti potpuno spremna i tamo se pokazati u najboljem svjetlu. Nije bilo smisla danas riskirati s drugim novim skokom da ne bih još više ozlijedila rame. Bitnije mi je biti zdrava

Podrška publike puno znali, drago mije da Osijek ne bodri samo nas nego sve. Svakom sportašu to puno znali

Mrvicu neočekivano. Iskreno, očekivala sam da će Teja pobijediti s obzirom da ima malo jače skokove, međutim na doskocima je imala neke greškice, a Bugarka je imala skokove života i zasluženo je prva

dva puta je svirala u osječkom! „Krivci“ sukoji su u svom rodnom gradu osvojili. Prvog finalnog danaAurel se popeo na najvišu stepenicu postolja zahvaljujući sjajnoj vježbi na parteru, dok je Seligman u svom posljednjem nastupu pred osječkom publikom pozlatio konja s hvataljkama.“, oduševljen je bio Seligman nakon što je u svom 63. finalu u karijeri osvojiona turnirima SK i to zahvaljujući ocjeni 13.866.Kako je bilo pogledajte u galeriji fotografija..Srebrni jeiz Turske (13.666), a brončani Brazilac(13.633).“, u dahu će Seligman.“.Daleko od posljednjeg plesa bilo je sjajno izdanje Aurela Benovića na parteru. U 9. finalu Svjetskog kupa u karijeri došao je do 7. medalje i ukupno trećeg zlata. Slavio je sa 14.733 i velikim startom od 6.3, jednim od najjačih u svijetu na ovoj spravi.“.S Aurelom na postolju stajali su je srebrni turski reprezentativac(14.533) te brončani Nijemac(14.033).Aurela je danas cijelom vježbom pratila“.Hrvatska je danas u finalu konja s hvataljkama imala dvojicu finalista. Uz Seligmana, veliki kandidat za medalju bio jekoji je u svoje 65. finale na SK ušao s. Na žalost, dogodila mu se pogreška na saskoku i na kraju je zauzeo 5. mjesto s ocjenom 13.233.“, vidno je ljut bio Filip.“!Jedinu sreću pronalazio je u činjenici da se njegov prijateljoprostio od Osijeka sa zlatom.“.U trećem hrvatskom finalu danaszauzela je 6. mjesto sa 12.916 bodova.“.I Tijanu su oduševili osječki navijači.".Zlato na preskoku osvojila je Bugarka(13.616), dok su druga dva mjesta na postolju zaposjele Slovenke, srebrna(13.483) i brončana(13.399).“.U finalu muških ruča slavio je Turčin(14.800), brončani sa OI u Tokiju, dok je dvovisinske ruče osvojila Mađarica(13.800).Sutra, posljednjeg dana DOBRO World Cupa u Osijeku od 16 sati u lovu na medalje u izravnom prijenosu na 2. programu HRT-a biti će aktualno olimpijsko srebrona preči tena tlu i gredi.