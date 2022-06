Piknik solidarnosti

Tekst i foto: Mladforma

Ove subote održan je, događaj u organizaciji, neformalne inicijative mladih grada Osijeka, a uz logističku potporui uz pokroviteljstvo. Od 10 do 13 sati u Perivoju kralja Tomislava skupilo sekoji su uz dekice, lopte, hranu, sokove i druženje promovirali Osijek kao grad solidarnosti.Organizatori su poručili da je nosiva ideja piknika bila prezentirati grad Osijek kao onaj kojisve različitosti svojih građana, s posebnim naglaskom na. Piknik je zaista bio sigurno mjesto za sve one koji su solidarni s drugima, koji su uključivi i koji priželjkuju jednaka prava na izbor za sve građane. Svoje želje i poruke solidarnosti okupljeni građani iskazivali su i pisanjem afirmativnih poruka, a svoju su namjeru okrunili razvijanjem transparenta velikih dimenzija i upečatljivog natpisa:Događaj je obogaćen nastupomkoji su prezentirali svoje vještine, od modeliranja raznih oblika pomoću balona do žongliranja lopticama. Svoj je doprinos programu dao i, poznato osječko lice koje je čitavo vrijeme gitarom podgrijavalo pozitivnu atmosferu.Članovi Mladforme i prošle su godine upriličili sličnu akciju, ali u, tako da se ovim piknikom nastavlja njihovo zalaganje za progresivniji pristup prema sugrađanima koji ne uživaju jednaka prava kao većina. Valja naglasiti da su to bili premijerni događaji takve vrste i sadržaja u gradu Osijeku, a članovi inicijative i ovaj su put iskazali zadovoljstvo odazivom. Ohrabrena i dodatno motivirana aktivnošću građana, Mladforma će iz godine u godinu nastavljati organizirati takva i slična okupljanja te neumorno senzibilizirati građanke i građane za stvaranje uključivog i tolerantnijeg društva, a time duboko i snažno označavati Osijek pribadačom solidarnosti na karti Hrvatske.