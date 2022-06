DOBRO World Cupu

65. finale u karijeri... ima još lufta do sto! Šalim se. Ja sam zadovoljan, išao sam lakšu vježbu, super sam napravio, makar nisam najbolje zagrijao. Nekako sam se teško osjećao na zagrijavanju, malo bez snage, ali čim sam digao ruku, primio konj, snaga se pojavila i trema nestala, tako da je ovo jedna od rijetkih vježbi da sam napravio bolje nego na treningu. Svaki element mi je baš sjeo na mjesto i vremenski točno kad treba biti u vježbi

Nismo loši za dedeke

Sljedeće godine biti će mi, a vjerujem i Robertu, 30 godina kako treniramo. Mislim da ovdje 95% gimnastičara uopće ni nemaju 30 godina, a mi toliko treniramo. Ponosan sam na nas, na sebe i Robija, da smo još u vrhu Svjetskog kupa, borimo se s dvostruko mlađima i nadam se da smo nekome primjer da se može. Finale? Idem vježbu s elementom Busnari kojeg 2,5 godine nisam natjecao. To je 50-50 šansa. Počeo sam pripremati vježbu za sljedeću godinu i olimpijske kvalifikacije

Bitno je finale. Jako sam sretan zbog toga, ali sam ipak malo prazan. Bio sam prva od 6 grupa, teško je bilo gledati sve to do kraja, svi znate koliko mi znači ovaj nastup u Osijeku. Želim nastupiti u subotu pred punim tribinama i na najljepši mogući način zahvaliti im za sve ove godine bezuvjetne podrške. Ocjena 13.550 nije nešto s čim sam baš zadovoljan, ali ispalo je da je dovoljno za finale. U subotu sve kreće od nule, nešto ćemo malo promijeniti u vježbi. Dobro sam spreman, pokazao sam to i prošlog vikenda na PH ovdje, vjerujem da ću ponovno vježbati na visokom nivou. Vidjet ćemo koju će to ocjenu donijeti. Tko zna što se može dogoditi u finalu

Idem uživati u finalu. Jako

Aurel Benović

Odradio sam vježbu na srednjoj razini, ali zadovoljan sam. Nadam se da ću u finalu odraditi bolje i popraviti 4. dijagonalu koju sam sada zeznuo i nadam se da će biti puno puno veća ocjena. Prije mene je nastupio Dolgopyat, na žalost nije mu sjela vježba na ovom natjecanju, ali on je najjači kad najviše treba stisnuti, to je pokazao u Tokiju. Ovo će mu samo biti proba za dalje. Žao mi je što nije u finalu da se zajedno borimo. Ja ću u finalu ići ovu istu vježbu sa startom 6.3, ali nadam se da ću popraviti vježbu, a za EP koje nas čeka u Münchenu očekujem da ću povećati na 6.5, kao Artem. Ako je ustabilim, mogu je raditi do kraja karijere i mislim da ću onda stajati na najvišim postoljima

Tijana Korent

Teja Belak

Nakon 10 dana, uspjela sam ući u još jedno finale Svjetskog kupa. Ali moram priznati, ovo mi je ipak draže nego ono u Varni, ovo je domaći SK, domaća publika. Bilo je napeto do samoga kraja, konkurencija je stvarno jaka ove godine, jer svi vole doći u Osijeku. Danas sam skakala jedan novi skok, prvi, imala sam malu grešku pri doskoku, međutim još uvijek je taj skok napravljen na noge. Već četvrti put u nizu sam ga uspjela napraviti sada i nadam se da je to pokazatelj da ga mogu raditi kao konstantu na natjecanjima. Drugi novi skok ću pokušati u finalu. Svi me pitaju koliko ću još, a ja sam si jedino zacrtala da ću biti tu sve dok vidim da mogu, sve dok se dobro osjećam. Kad osjetim da tijelo ne dozvoljava, prestati ću. Sada se osjećam dobro i uživam ovdje

Antea Ercegović

Bila sam jako uzbuđena, ali i nervozna. Sve mi je ovo novo, natječem se s curama koje imaju iskustva na ovakvim natjecanjima, koje dugo treniraju, puno su bolje od mene, ali napravila sam oba skoka super, bolje nego što sam zamišljala. Nemam nikakvih zamjerki i jedva čekam opet nastupiti na ovako velikom natjecanju. Sad znam zašto svi naši reprezentativci obožavaju Osijek

Hrvatska je osigurala četiri finala nakojemu je do nedjelje domaćin! Prvog kvalifikacijskog dana mjestu međuizborili suna konju s hvataljkama,na tlu tena preskoku, dok je debitanticana svom prvom SK u karijeri druga rezerva za finale preskoka.do svog čak 65. finala Svjetskog kupa došao je s najboljom vježbom kvalifikacija i ocjenom 14.350, dok jeu 63. finale u karijeri ušao kao 6. (13.550).“, rekao je bivši srebrni olimpijac.“, kroz smijeh je komentirao činjenicu da su on i Seligman sa 36 na leđima ponovo zajedno u velikom finalu.“.Robert Seligman uoči početka natjecanja u njegovom gradu najavio je da je ovo njegov posljednjih turnir u Osijeku i da se želi oprostiti u finalu, no za njega je danas „drhtao“ do posljednje kvalifikacijske skupine.“, zagonetno je poručio Seligman.“.Još jedan Osječanin nastupiti će pred svojim navijačima u rodnom gradu.do 9. finala u karijeri došao je sa petim mjestom u kvalifikacijama partera (13.900) na kojemu je najbolji bio Adem Asil iz Turske (14.200). Aktualni olimpijski pobjednik na ovoj spravi, Izraelac Artem Dolgopyat nije imao svoj dan i zbog niza pogrešaka i padova završio tek kao 31.“, rekao je Aurel.Najiskusnija članica hrvatske ženske reprezentacije,, šestim mjestom sa 12.849 na preskoku izborila je 37. finale u karijeri. Najbolji preskok danas je imala Slovenka(13.733).“, poručila je Tijana.zabljesnula je na svojoj velikoj premijer. Druga rezerva za finale preskoka, deseto mjesto među 25 preskokašica i više je nego dovoljno za prvi put.“.U kvalifikacijama ruča najbolji je bio sjajni Turčin(15.400), jedno od najvećih imena ovog natjecanja, a na dvovisinskim ručama Mađarica(13.600).Sutra, drugog kvalifikacijskog dana koji starta od 15 sati u lovu na finale biti ćena preči,na gredi i tlu, tena gredi.Rezultate pogledajte ovdje Gimnastika je proteklih dana u Osijeku priča broj jedan, a DOBRO World Cup koji je upravo došao do svog 13. izdanja danas je bio i jedna od glavnih priča Konferencije „FEELGOOD Tour“ na temu sportskog turizma. U organizaciji Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka, Gimnastičkog društva Osijek-Žito i Osječko-baranjske županije cilj konferencije bio je unaprjeđenje ponude sportskih sadržaja, a sve kako bi se omogućio edukacijski fair-play sportskim udrugama i dao vjetar u leđa svim organizatorima sportskih događaja da su sport i turizam odlična kombinacija. Među nizom sjajnih predavača bila je i menadžerica natjecanja Svjetskog kupa u Osijeku,s temom Case Studya.