[Sponzorirani članak]

se bliži kraju, a ako ste u dilemi gdje ćete s vašim školarcem i kako ćeprovesti vrijeme,je rješenje za vas.,( 8 do 16,30 sati) djecamoći će razvijati svoju kreativnost i vještine kroz naše radionice.Djeca će sudjelovat će u svakodnevnim aktivnostimau prvom tjednu gdje se iz nazivabavimo slovima T,E,A -. U drugom tjednu bavimo se slovima. Djeca će samostalno pod nadzorom izrađivati pokuse i učiti o prirodnim fenomenima, razvijati maštu i finu motoriku spojem pričaonice bajki i kreativnih radionica.STEAM je engleski akronim za područje znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike. Uslijed ubrzanog razvoja tehnologije, mnoga tražena zanimanja baziraju se na obrazovanju iz područja STEAM-a. Ono što će uvijek imati veliku važnost kod razvoja jest inovativnost, suradnja, kreativnost i kritičko mišljenje.- razvijaju vještine rješavanja složenih zadataka i izazova,- vježbaju strpljenje prilikom savladavanja prepreka,- vježbaju razmišljanje izvan okvira i razvijaju maštovitost,- upoznaju se sa znanstvenim radom (od pretpostavke do zaključka) koji je važan za sve poslove, na području prirodnih ili društvenih znanosti- bajke pomažu cjelokupnoj jezično - govornoj aktivnosti djece- razmišljaju i povezuju znanja kroz zabavne pokuse i radionice- ne štrebaju činjenice, nego razumiju procese ili sustave,- otkrivaju nova znanja jer potičemo njihovu znatiželju,- slobodno izražavaju svoja mišljenja ili ideje- timski rade s vršnjacimaTedusova ljetna školica provodi se u o, Gundulićeva 5a u Osijeku pod stručnim vodstvom i nadzoromstručnjaka sa skoro destljećem iskustva u vođenju STEM radionica za djecu, a znanost i umjetnost djeci će približit kreativna, pouzdana, vedra učiteljicaPoreddjeca će imati i vrijeme za društvene igre, a kako bi čili i veseli bili imajuu programu školice. Ako je vaš školaracoznačite nam to u prijavi obavezno.Djeca STEAM aktivnostima razvijaju različite vještine te njihovo međusobno povezivanje kroz igru i suradnju, a roditelji mogu biti sigurni da je dva i pol tjedna slobodnog vremena djece uistinu kvalitetno ispunjeno.Prijaviti svoje dijete možete, na Tedus.hr . Po zaprimljenoj prijavi dobit će te podatke o upisu i uplati.- jedan dan je 450,00 kn - bilo koji dan u periodu od 23. lipnja do 8. srpnja- jedan tjedan 1.600,00 kn - 27. lipanj – 1. srpanj ili 4. - 8. srpanj- dva tjedna - 2.800,00 kn - 27. lipanj – 8 srpanjPosebna pogodnost za roditelje koji djecu prijave u Tedusovu ljetnu školicu u trajanju od dva tjedna (27. lipnja – 8. srpnja), dobivaju 23. i 24. lipanj na poklon.Stoga nemojte oklijevati, prijavite svog školarca u Tedusovu ljetnu školicu.Budite sigurni da je vaš školarac na putu ostvarenja svojih potencijala, a vi mirni i zadovoljni jer ste mu to omogućili.