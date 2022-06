Pannonian Challenge

od 15. do 19. lipnja

Pannonian Challenge NFT-jeve

prve hrvatske NFT blockchain platforme – LocalNFT

Komarac – posebno izdanje - 5 NFT-jeva; komarac - redovno izdanje - 50 NFT-jeva; NFT BMX - 5 NFT-jeva; NFT skate - 5 NFT-jeva; NFT inline - 5 NFT-jeva; NFT glazba - 3 NFT-ja; NFT grafiti - 3 NFT-ja; NFT random - 10 NFT-jeva; NFT susret s vozačem - 3 NFT-ja; NFT posebno iznenađenje - 1 NFT

https://pannonian.hr/informacije/pannonian-nft/

Non-Fungible Token

jačanju zajednice

dobre zabave i atmosfere

centralno mjesto odličnog provoda

Marin Ranteš

Insolate

Inline disciplina

BMX

Reboot Online Games Weeka powered by A1

A1 Adria League

Tekst i foto: Pannonian Challenge

Najava:

, festival ekstremnog sporta i urbane kulture uvijek ide korak dalje i više. Uoči 23. izdanja festivala koje seodržava u Osijeku, predstavljaju novost na hrvatskom tržištu -koji će biti dostupni putemJedinstveni dizajn prikazuje Pannonian Challenge elemente, a bit će plasirano gotovo 100 NFT-jeva () Pogodnosti koje čekaju kupce NFT-jeva su razne: od besplatnih ulaznica na glazbeni dio eventa do upoznavanja najboljih sportaša i VIP sjedala, a sve informacije se mogu pronaći na:NFT akronim je za, odnosno nezamjenjivi token koji se slobodno kupuje i prodaje na tržištu. NFT može predstavljati sliku, GIF, ulaznicu pa čak i nekretninu. Za razliku od fotografije na internetu, koju može preuzeti više ljudi, NFT se temelji na blockchain tehnologiji, u čemu upravo leži njegova jedinstvenost. Prva hrvatska NFT blockchain platforma, LocalNFT, svoja znanja i vještine temelji na timu s međunarodnim iskustvom u osnivanju i upravljanju NFT klubovima i zajednicama. LocalNFT lansira održive i inovativne NFT projekte te stvara kreativne zajednice koje svima omogućuju da postanu dio revolucije digitalne ekonomije.Nema sumnje da će Pannonian Challenge NFT-jevi doprinijetizaljubljenika u ekstremne sportove, ali i ljubiteljekoje to događanje iz godine u godinu nudi svim posjetiteljima. Osijek i ove godine postaje, kako sportskog tako i glazbenog. Ekstremne sportaše u skate parku na lijevoj obali Drave još jednom predvodi miljenik osječke publike i uvjerljivi pobjednik prošlogodišnjeg BMX Freestyle natjecanja -, dok je globalna zvijezda klupske scene, Osječankaoko sebe okupila poznate DJ-eve koji će publiku svake večeri održati na nogama uz beatove i bass dropove u dvorištu Kazamata.Što se tiče sportskog dijela natjecanja, ono počinje u četvrtak kad je na rasporedu. U petak će svoje umijeće pokazati skateri dok je subota rezervirana za tradicionalno najatraktivniju disciplinu koju publika uvijek gromoglasno podrži –Ovo izdanje festivala bit će posebno i po još jednoj novosti. Naime, prvi put će se na njemu natjecati i esportaši u sklopu, unutar kojeg će se održati i finale 9. sezone, a sve to će se savršeno uklopiti u atmosferu najboljeg regionalnog festivala ekstremnog sporta.Sve to je i više nego odličan mamac za biti u Osijeku od 15. do 19 lipnja jer program osigurava da baš svatko može pronaći nešto u čemu će uživati, a organizacija Pannonian Challengea baš kao i domaćini Osječani će se pobrinuti da se svi osjećaju dobrodošlo.