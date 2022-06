Gorica

16. srpnja 2022.

3. lipnja 2023.

36 postaja

323 dana

U prvom dijelu 17 kola

Mundijala

17 kola

kod Dinama u Maksimiru

u Gradskom vrtuza početak i Rijeka, vjerujemo, na novom stadionugodine prva su i posljednja odnadolazećeg HNL-a. Svakako najdužeg prvenstva godinama iznad budući da će se razvući na čakzbog Svjetskog prvenstva u Kataru. Upravo iz tog razloga prvi dio sezone završit će gostovanjem kod Šibenika na Šubićevcu 12. studenog 2022., a nastaviti domaćim srazom s Rijekom 21. siječnja 2023. godine.Uoči zimske stanke zbog spomenutogbit će odigrano, preostalih 19 u proljetnom dijelu. Prvi derbi naše nogometaše očekuje 20. kolovoza kada će gostovati, sedam dana kasnije Hajduk će biti gost Gradskog vrta, a prvi krug zaključit će se kod Rijeke 10. rujna. Do zimske stanke bit će samo jedna reprezentativna pauza, i to između utakmica s Goricom (gosti) i Lokomotivom (kući), a ne dvije kako je to prethodnih sezona bilo uobičajeno. Za Bijelo-plave utakmicom protiv Gorice počet će i zgusnuti raspored budući da paralelno kreću europske utakmice koje i ove sezone želimo igrati što duže.