Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore i mlađe juniorke

Atletskog kluba „Slavonija-Žito“

pet osvojenih medalja

Rocco Martinović

Stjepan Tarcal

Leonardi Patači

Paula Šljivac

Stjepan Tarcal, Leon Lončar, Milan Glodić, Roko Dimić

David Kurtek

Karlo Erhardt

Mia Wild

Milan Glodić

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Proteklog je vikenda (4.-5.6.2022.) u Karlovcu održano dvodnevno. O kvaliteti mladih atletskih nada, na razini države, dovoljno govori podatak da je srušeno čak sedam državnih rekorda, a predstavnici domaćegu Osijek su se vratili s ukupno, i to jednim zlatom i po dva srebra i bronce.Apsolutnu prevlast u redovima motkaša preuzeli su upravo Osječani s čak dvije osvojene medalje u toj disciplini: titulom prvaka države okitio se(4,20m), a na postolju je, odmah do njega, stao i državni viceprvak(3,50m). Podsjetimo da je Rocco Martinović vrlo blizu ostvarivanja HAS-ove norme za odlazak na Europsko prvenstvo za mlađe juniore dok je "europsku normu" za to natjecanje već ranije ispunio.Nakon duže pauze, u Klub stiže i državna medalja u troskoku zahvaljujući(11,70m) koja nosi titulu državne mlađejuniorske viceprvakinje.Nastavak dobrih rezultata u tehničkim disciplinama donosiu bacanju diska. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je s bačenih 32,45m.Krug medaljaša zatvara mlađejuniorska štafeta 100-200-300-400m, sastava, koja je do sigurne brončane medalje dotrčala rezultatom 2:05,98.Četvrtim se mjestom morao zadovoljiti skakač u viss istim rezultatom kao trećeplanirani (1,70m), no broj pokušaja smjestio ga je na korak do postolja.Iste je sportske sreće biou bacanju koplja (44,66m) kojega je manje od jednog metra dijelilo od postolja.Korak do postolja našla seu utrci na 200m (25,12) koja je još jednu, „sigurnu“ medalju na 100m prepone (druga u kvalifikacijama, 14,13), ispustila diskvalifikacijom zbog preranog starta u samom finalu discipline. Mia Wild je također ispunila europsku normu za odlazak na Europsko prvenstvo za mlađe juniore u disciplini 100m prepone te još mora ispuniti HAS-ovu kao konačnu potvrdu za odlazak na to natjecanje.Treba napomenuti da su dva puta "rušena" kadetska klupska rekorda u disciplini 100m. Prvo je novi rekord Kluba postavio Roko Dimić u kvalifikacijama s rezultatom 11,31, da bi kasnije u finalupostavio novi rekord Kluba koji sada iznosi 11,25.