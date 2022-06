prometnoj nesreći

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Ovog puta uu kojoj su tri osobe lakše ozlijeđene kod jednog vozačaje utvrđeno rekordnihNaime, oko 16,30 sati na državnoj cesti broj 7, između, dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe. Vozač osobnog automobila,iz Belog Manastira prešao je na suprotan kolnički trak gdje se izravno sudario s drugim vozilom.Alkotestiranjem mu je utvrđenote mu je u Kliničkom bolničkom centru Osijek izuzeta krv i urin radi analize.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Tijekom jučerašnjeg dana na područjuu prometu je zatečen još jedan vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola.Oko 16,25 sati, u Branjinom Vrhu, prilikom nadzora prometa policijski službenici su zatekli 57-godišnjaka kojem je alkotestiranjem utvrđenoZa počinjeni prekršaj propisana je maksimalna novčana kazna do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.