13. po redu DOBRO World Cupu

od 9. do 12. lipnja

gimnastičarke i gimnastičari

28 zemalja svijeta

Australije, Austrije, Azerbajdžana, Brazila, Bugarske, Čilea, Češke, Velike Britanije, Gruzije, Njemačke, Gvatemale, Hong Konga, Mađarske, Izraela, Kazahstana, Latvije, Nizozemske, Norveške, Rumunjske, Južnoafričke Republike, Slovenije, Srbije, Švicarske, Švedske, Turske, Ukrajine i SAD-a

Pauline Schäfer (Njemačka)

Goksu Uctas Sanli (Turska)

Teja Belak (Slovenija)

Artem Dolgopyat (Izrael)

Igor Radivilov (Ukrajina)

Ferhat Arican (Turska)

Ibrahim Colak (Turska)

Ahmet Onder (Turska)

Adem Asil (Turska)

Andrey Medvedev (Izrael)

Alexander Myakinin (Izrael)

Caio Souza (Brazil)

Tyson Bull (Australija)

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

Najava:

Nau Osijeku sudjelovat ćeiz. Među njima i predstavnici nekih od najvećih svjetskih gimnastičkih sila. Osim iz Hrvatske stižu i predstavnici iz. Među njima i neki od najboljih svjetskih gimnastičarki i gimnastičara. Donosimo Vam popis s najosnovnijim informacijama najvećih međunarodnih zvijezda Dobro World Cupa 2022.Dugo Njemačka nije imala neku dominantnu zvijezdu u ženskoj gimnastici. Gotovo od vremena kada je legendarna Oksana Chusovitina nastupala pod njemačkom zastavom. Novu generaciju njemačkih gimnastičarki predvodi Pauline Schafer. Najjača sprava joj je greda na kojoj je osvojila komplet medalja na svjetkih prvenstvima. Zlato u Montrealu 2017., srebro prošle godine u japanskom Kitakyushu I broncu 2015. godine u Glasgowu. Sudionica je i Olimpijskih igara, a na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine bila je dio njemačke reprezentacije koja se plasirala u finale u ekipnoj konkurenciji prvi put od njemačkoj ujedinjenja.Turska pomalo postaje sve uglednija na europskoj I svjetskoj gimnastičkoj karti u čemu zasluge ima I nekadašnji sjajni slovenski gimnastičar Aljaž Pegan. U ženskoj konkurenciji ističe se Goksu Uctas vrlo iskusna već 32-godišnja gimnastičarka koja se još 2008. godine trebala natjecati na Olimpijskim igrama u Pekingu. Trebala, jer je uoči Igara doživjela tešku ozljedu zbog koje je zamalo prekinula karijeru. Nije imala sreće s ozljedama, 2012. godine kvalificirala se na Olimpijske igre u Londonu kao prva turska gimnastičarka na Igrama, ali se na treningu ponovno ozlijedila pa je u Londonu nastupila samo na gredi. Nova ozljeda dogodila se 2013. godine nakon koje je objavila kraj karijere. Udala se za gimnastičara Ozguna Sanlija s kojim je rodila kćer. Ipak, 11 mjeseci nakon poroda vratila se na sprave a 2020. godine ušla je u povijest turske gimnastike kada je na domaćem terenu u Mersinu osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu na parteru.Za 28-godišnju Slovenku 2022. je povratnička godina gimnastici nakon što je prošle godine rodila sina. Njezin suprug Žiga Šilc, također gimnastičar ranijih je godina također dolazio u Osijek. Neće joj Osijek biti prvo natjecanje nakon poroda. Natjecala se ove godine na Svjetskim kupovima u Kairu I Bakuu. Sudionica Olimpijskih igara 2016. godine u Rio de Janeiru. Najveći rezultat ostvarila je na Europskim igrama u Minsku 2019. godine kada je na preskoku osvojila zlatnu medalju. U Osijeku je prvi put sudjelovala još 2011. godine, a 2019. je iz Gradskog vrta odnijela zlato na preskoku.Za njega možemo reći da se u Osijeku osjeća kao kod kuće. Olimpijski prvak na parteru iz Tokija ne dolazi samo gotovo svake godine na DOBRO World Cup. Ove je zime, primjerice, zajedno sa svojim kolegicama I kolegama iz izraelske reprezentacije odradio dio priprema u Osijeku. U Sokol centru, ne u Gradskom vrtu gdje je do sada osvajao dvije zlatne medalje. Olimpijsko zlato iz Tokija najveći mu je uspjeh u karijeri, u kojoj ima još dva srebra sa svjetskih prvenstava (2017. i 2019.) te četiri medalje na europskim prvenstvima, među kojima I zlato iz Mersina 2020. godine. Ovaj simpatični Izraelac jedan od učenika slavnog slavnog trenera Sergeja Vaisburga, dobiti će dodatnu potporu osječke publike I zbog još jedne činjenice. Dolgopyat je rođen u Dnjiproetrovsku(16. Lipnja 1997.) u Ukrajini odakle je s 12 godine emigrirao u Izrael.Artem Dolgopyat je rođeni Ukrajinac, a Igor Radivilov predvodnik ukrajinske reprezentacije čiji članovi od 24. veljače ove godine I napada na njihovu zemlju, imaju dodatni motiv na gimnastičkom podiju. Rođen u danas razorenom Mariupolju, član je Spartaka iz Donjetska gdje su još ranije osjetili rusku artiljeriju pa se potom preselio u Kijev. Sjajan u preskoku osvajač bronce na Olimpijskim igrama u Londonu, dvostruki je svjetski viceprvak (2017. I 2019.), a na europskim prvenstvima osvojio je čak 11 medalja od čega četiri zlata, između ostalih I u momčadskoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u Mersinu U ukrajinskoj reprezentaciji tada je nastupio I Petro Pakhnyuk kojeg ćemo također vidjeti u Osijeku. Ukrajinci su u momčadskoj konkurenciji sudjelovali prošle godine i na Olimpijskim igrama u Tokiju. Njegov skok “Radivilov” jedan je od najtežih. Salto s trostrukim prednjim okretom dodijeljena je najveća težinska ocjena - 7.0. Zbog rizika od ozljeda element je poslije potpuno uklonjen iz pravilnika o bodovanju. Neće Radivilov prvi put nastupiti u Osijeku. Često je znao sudjelovati zajedno sa suprugom Angelynom Kyslom Radivilov. Osvajali su u Osijeku medalje, a Igor će braniti zlato na preskoku.Još jedan osvajač olimpijske medalje. Prošle godine u Tokiju bio je treći na ručama s čime je postao prvi turski gimnastičar koji je osvojio olimpijsku medalju. Ima I pet medalja s europskih prvenstava, dvaput je bio zlatni u Mersinu 2020. I Baselu 2021., a kao član reprezentacije osvojio je srebro na EP-u kojem je Turska bila domaćin u Mersinu.Turski “lord of the rings”. Svjetski prvak iz Stuttgarta 2019. i europski prvak na karikama iz Mersina sljedeće godine. . Visok samo 165 centimetara, a član je reprezentacije Turske postao još 2012. sa samo 17 godina. S momčadi je 2020. godine osvojio je srebro na Europskom prvenstvu u Mersinu.Još jedan član turske reprezentacije koja je na domaćem terenu u Mersinu osvojila srebro u momčadskoj konkurenciji. Najveći pojedinačni rezultat mu je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu na ručama 2019. godine u Stuttgartu. viceprvak svijeta na ručama; 2. u Europi s ekipom; 2. na Europskim igrama na preči; 3 medalje na Mediteranskim igramaRođen u Egiptu s 23 godine najmlađi član aktualne turske reprezentacije. Osim srebra u momčadskoj konkurenciji najvrjedniji rezultat mu je bronca s prošlogodišnjeg EP-a u Baselu.Kao i brojni daroviti gimnastičari židovskog porijekla rođenih u zemljama bivšeg SSSR-a tako je i Andrey Medvedev kao dijete s 12 godina doselio s roditeljima u Izrael gdje je gimnastičku skrb o njemu preuzeo trener Sergej Vaisburg. Osvojio je broncu prošle godine na preskoku na Svjetskom prvenstvu u Kitakyushu, a ima I dva srebra s EP-a u Szczecinu (2019.) I Baselu (2021.)Za razliku od njegovih kolega iz reprezentacije Izraela nismo ga uspjeli još bolje upoznati u Osijeku premda se radi o iznimno kvalitetnom gimnastičaru. Dokazao je to u Mersinu 2020. kada je na ručama osvojio europsku broncu.Ranijih godina u Osijek su znali dolaziti najbolji brazilski gimnastičari, svjetski I olimpijski prvaci, osvajači medalja na velikim natjecanjima. Ove godine ih predvodi Cajo Souza, već sada iskusni 29-godišnjak finalist Olimpijskih igara u Tokiju. Ima još nekoliko finala svjetskih prvenstava, no njegov domaći teren su kontinentalne igre. Osvojio je osam zlata na Panameričkom prvenstvu.U Osijek stižu i gimnastičari iz “Down under”, a najpoznatiji je Tyson Bull. Zanimljivog imena I prezimena, kombinacija ikona koje su obilježili sport devedesetih godina prošlog stoljeća, sudjelovao je na Olimpijskim igrama u Tokiju I zauzeo peto mjesto na preči.