3300 djece

152 skupine

265 djece i 10 skupina

Dječjeg vrtića Osijek

oba zaposlena roditelja

242 djece

42 djece

Općine Čepin

Želja mi je da svako osječko dijete ima svoje mjesto u vrtiću. No, to se jednostavno ne može postići preko noći. Ove smo pedagoške godine reorganizacijom vrtićkog prostora osigurali 265 mjesta više nego prošle godine. Uspjeli smo upisati djecu s oba zaposlena roditelja, No, u Osijeku se događaju pozitivni demografski i gospodarski trendovi, tako da postoji sve veća potreba za vrtićima. Na NPOO idemo s prijavom izgradnje 3 nova i dogradnje 3 postojeća vrtića. Prođu li nam svi projekti mogli bismo doći do željenoga cilja, odnosno do toga da niti jedno dijete u Osijeku ne ostane neupisano u vrtić.

Ivan Radić

Drago mi je što imao sve više djece. Uočili smo veliku potrebu roditelja za više jasličkih skupina tako da ćemo od jeseni imati čak 9 novih jasličkih skupina. Uz postojeće dvije Monotessori skupine, upisujemo u novoj pedagoškoj godini još jednu.

Ana Mihaljević

U osječke gradske vrtiće ove će jeseni krenuti. To je u odnosu na prošlu godinu više zaPrema rezultatima objavljenim na web stranici820 je novoupisanih. Među njima su sva prijavljena djeca s. Ostalo je neupisanood čega jes područjačiji će se vrtić od 1. rujna izdvojiti iz Dječjeg vrtića Osijek.“- istaknuo je osječki gradonačelnikDo novoga vrtićkoga prostora doći će se prenamjenom domarskih stanova u sobe dnevnoga boravka. Dječji vrtić Osijek raspisao je natječaj za obnovu šest domarskih stanova.“- rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića OsijekRezultati upisa mogu se pronaći na web stranici Dječjeg vrtića Osijek