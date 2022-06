Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Tijekom vikenda na područjuprovedene su pojačane mjere nadzora prometa na cestama, tijekom kojih smo evidentiraliosobnih automobila ikoji su upravljali pod utjecajem alkohola.Osim alkohola, policijski službenici su evidentirali jošod kojih je bilo 125 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 13 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanje neregistriranim vozilom i 41 ostali prekršaj.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u nedjelju, oko 19,45 sati, u Osijeku, kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili osobni automobil s kojim je upravljanoiz Tenja. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu odili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U nedjelju, oko 1,10 sati, u Đakovu, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil s kojim je upravljaoiz Tiborjanaca. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 4,15 sati, u Đakovu, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil s koji je upravljaoiz Potnjana. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.