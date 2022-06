Pannonian Challengea

Najava:

Do 23. izdanjaostalo je još malo vremena, a atmosfera je sveza sportaše i posjetitelje koji ćeboraviti u Osijeku, na lijevoj obali Drave. Osim organizatora te ostalevelik doprinos festivalu daju ibez kojih Pannonian Challenge zasigurno ne bi bio to što jest. Volonteri, koji se popularno nazivaju, svake godine sve više ipristupaju aktivnostima na festivalu i predstavljaju iznimno važnu logističku, ali prije svega pokretačku energiju samog događanja.Kako bi bili što bolje pripremljeni za izazovnekoji ih očekuju, VolonterOsi su 21. i 22. svibnja sudjelovali naza volontere, takozvanim NFE treninzima, koje su održani u sklopučiji je nositelj. Riječ je o zadnjoj od tri radionice koje su se gradacijski nastavljale jedna na drugu kroz protekle godine, odnosno krenulo se od NOOB razine, prešlo na PRO, a finalna razina do koje su volonteri stigli na zadnjoj radionici je GOD. U sklopu ovogodišnje radionice na kojoj su se okupili volonteri koji su u programu već dvije godine, ali isto tako i novi volonteri, zadatak je bio samostalno osmisliti organizaciju Pannonian Challenge. Cilj svih održanih radionica je omogućiti volonterima stjecanje novih vještina na zabavan način kroz igre i kreativni grupni rad, a potom osigurati da u praksi volontirajući na Pannonianu primjene naučeno te tako još više unaprijede svoja znanja.Tijekom festivala održavat će se i druge aktivnosti, a jedna od njih je prezentacija rezultata projekta EUFIT koji promičes naglaskom na aktivno radno stanovništvo između 25 i 50 godina. U pripremi prezentacije rezultata istraživanja o razini fizičke aktivnosti u partnerskim zemljama projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije sudjelovat će nekolicina volontera koji su dio i Pannonian Challengea.Svojimsvim zadacima, VolonterOSi iz godine u godinu pokazuju da su doista nezaobilazan dio Pannonian Challengea te da bez njih on ne bi bio to što jest – najbolja promocija grada Osijeka, slika Hrvatske koju želimo da natjecatelji i gosti iz cijelog svijeta nose sa sobom te festival na kojem je pozitivna i poticajna atmosfera neizostavna.