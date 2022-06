Od izvora do mora

Jutarnji list

Konzumom i Coca colom

Osječko-baranjska županija

Svjetski dan okoliša

čišćenje osječke Promenade

najdražih šetnica

Izviđačkog kluba Javor

110 kilograma otpada

Valpovu, Bjelovaru, na Čiovu, Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu

pet tona otpada

Ekološke akcije i nužnost jačanja svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju naše prirode moramo svi podržavati na svim razinama i vlastitim primjerom slati jasne poruke našim sugrađanima o važnosti odnosa prema prirodi i okolišu. Svjesni smo velikih klimatskih promjena, svjesni smo djelovanja čovjeka na prirodu i okoliš, o nužnosti promjena koje moramo napraviti u svom ponašanju. Zelene politike trendovi su koje slijedimo i na razini Europske Unije i u Republici Hrvatskoj

Nataša Tramišak

Hrvatska, a osobito istok Hrvatske obiluje prirodnim bogatstvima, po zalihama vode za piće smo na četvrtom, a po kvaliteti vode na prvom mjestu u Europi. Upravo je stoga važno pažljivo gospodariti vodnim, ali i svim drugim prirodnim bogatstvima. Osječko-baranjska županija prepoznaje i pozdravlja ovakve akcije jer osim što ćemo očistiti dio obale Drave u centru grada, važnija je poruka koju šaljemo svojim djelima. Briga za okoliš je briga za budućnost. Naša je županija i nagrađena Godišnjom nagradom za zelenu gradnju i održivi razvoj u kategoriji Institucija godine zbog 54 energetske obnove javnih zgrada. Uveli smo dodatne potpore za ekološke proizvođače u poljoprivredi i provodimo niz drugih aktivnosti kako bi što duže sačuvali prirodno bogatstvo i resurse koje posjedujemo

Mato Lukić

Grad Osijek

Eko City-jem

Do te vrijedne titule nismo došli slučajno. Na njoj sam, prije svega, zahvalan sugrađanima koji marljivo prikupljaju i odvajaju otpad. Grad Osijek je prvi od velikih gradova koji je prešao 50% u odvojenom prikupljanju otpada (trenutačno smo na 51,9 %). Imamo čak 4 reciklažna dovrišta čime smo među prvima u Hrvatskoj ispunili i tu zakonsku obvezu. Osijek ima i svoju kompostanu, gradimo najsuvremeniji pročistač otpadnih voda, obnavljamo bazene na Copacabani čija se voda više neće ispuštati u Dravu. Osijek je doista zeleni grad

Ivan Radić

Goran Ogurlić

Tekst i foto: OBZ.hr

Izvrsnoj akcijikoju je pokrenuos partnerima, pridružila se iJutros, napočelo je, jedne odmnogih stanovnika i posjetitelja Osijeka. Akciji su se pridružili i volonteri. U akciji čišćenja prikupljeno je više od, koji je nakon akcije zbrinut na odgovarajući način. Istoga dana u sklopu projekta Od izvora do mora, u organizaciji lokalnih i izviđačkih udruga, održano je i šest manjih ekoloških akcija čišćenja diljem Hrvatske – u– u kojima je prikupljeno gotovoProjekt je podržalo i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.– rekla je nakon sudjelovanja u akciji ministrica– istaknuo je, zamjenik župana Osječko-baranjske županije., koji se također pridružio akciji, prošle je godine proglašen hrvatskim– rekao je gradonačelnik, glavni urednik Jutarnjeg lista, koji je partner i suorganizator ovogodišnjeg projekta Od izvora do mora rekao je kako je ekologija tema oko koje je Jutarnji list kao medij izrazito strastven, a projekt Od izvora do mora prilika je da osim vrhunskim sadržajem - riječima, fotografijama i video prilozima - promjenu napravimo i na terenu. Nakon iznimno uspješne prošle godine, u ovogodišnje izdanje ulazimo s još većim entuzijazmom.Akcija je krenula u Osijeku, a tijekom lipnja se nastavlja i u drugim gradovima Hrvatske.