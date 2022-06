Tin Srbić

Puno je to zlata na Državnim prvenstvima, a seniorska karijera mi je tek na pola, ali lijepo je čuti te brojke. Sjećam se kad sam kao klinac dolazio na PH, imao sam puno veći adrenalin i pritisak nego danas, ali opet, meni su ovi nastupi na Državnim prvenstvima postali najteži jer nemam biti jedan posto adrenalina, nego dapače, nekako se spustim, sporiji sam kad radim i onda mi je sve teže. Zato mi je uvijek drago kad na PH uspijem odraditi dobru vježbu kao danas, jer to mi samo znači kad je prava atmosfera, kad je adrenalin, kad je prava konkurencija da sam još bolji. Iskreno, nije mi teško doći na PH, pogotovo zato što i ono samo služi kao priprema za veća natjecanja, a i mislim da je stvarno korektno prema gimnastici, prema Hrvatskom gimnastičkom savezu, prema svima u Hrvatskoj koji se bave gimnastikom, da se pojavim. Jer, ipak mislim da ima puno djece kojima sam možda uzor i koji me žele gledati.

Ovo je moj povratak u natjecateljsku formu i natjecateljsku scenu. Iskreno, nisam bio u nekoj top formi zbog te ključne kosti, nisam još 100% oporavljen, mislim da ni neću biti još neko vrijeme, ali sam dobar. Mogu raditi dosta toga, 90% elemenata mogu izvesti, zato vježba i izgleda dobro. Bilo mi je jako stresno doći ovdje upravo zbog toga što nisam bio u top formi u kakvoj ja volim biti, ali drago mi je da sam odradio. I stvarno se zadnjih tjedana dižem u formi. Nisam bio psihički spreman na ovu sezonu, ali sada se osjećam jako dobro i puno sam spremniji.

Presretan sam i prezadovoljan, jer poslije gotovo godinu dana nenastupanja i pauze zbog kronične upale zglobova i niz drugih situacija koje su mi se dogodile u životu, vratio sam se. Prvi nastup u ozbiljnoj konkurenciji mladih lavova, Matea Žugeca koji je prošli vikend osvojio srebro na Svjetskom kupu u Varni, Marka Samboleca, pa Liama Rabića koji je bio u finalu Varne, našeg reprezentativca Jakova Vlaheka i svih ostalih koji su nastupiti, pobijediti i to samo za 75 tisućinki… Jako mi je drago. Prvenstvo Hrvatske je u meni uvijek budilo posebne emocije, posebne osjećaje, jer mislim da je jako bitno i kada si najbolji doći i nastupiti na PH, jer treba biti primjer mladima, treba podržati ovu djecu kojih je ovdje gotovo 550 iz 38 klubova. Biti im primjer, biti im uzor, povući ih prema naprijed i na kraju krajeva hrvatsku gimnastiku smjestiti tamo gdje joj je mjesto, a to je da smo već 15-ak godina među najtrofejnijim sportovima u Hrvatskom. Ovo je vježba koju ću još nadograditi za kolovoz kada me čeka Europsko prvenstvo u Münchenu, s ovom vježbom ću sljedećeg tjedna nastupiti na SK u Osijeku. Ovo je odlična uvertira, ako ovako odvježbam, vjerujem da ću se plasirati u finale i na najbolji mogući način nastupiti u Osijeku posljednji put pred svojom publikom da bi u narednim godinama Mateo Žugec i svi ostali mladi dobili priliku nastupiti u Osijeku i osjetiti tu atmosferu. To nije moj oproštaj od gimnastike, ali kako na SK na jednoj spravi smiju nastupiti samo dvojica iz jedne zemlje, a meni će ovo biti 12. nastup u Osijeku, prepustiti ću svoje mjesto. Mene će čekati EP i druga velika natjecanja

Tekst: HGS

Foto: Marko Banić

Aktualno olimpijsko srebropo 53. put u karijeri postao je. Drugoga danakojemu je u dvorani Gradski vrt domaćin, Tin je oduševio na preči i sa 14.175 potvrdio povratak nakon ozljede početkom godine.Tin je ovu sezonu otvorio sa srebrom nau kojem zbog ozljede ključne kosti nije nastupio. Danas je bio njegov povratak na natjecanja i potvrda da je opet spreman.Nema bolje najave za Svjetski kup koji se u ovom istom Gradskom vrtu održava sljedećeg tjedna, od 9. do 12. lipnja. A savršeno ga je najavio i povratnikkoji je naslovom na konju s hvataljkama (13.975) osvojio svoje 18. zlato na nacionalnim prvenstvima.”, rekao je Seligman.Seniorski prvak Hrvatske na tlu jeiz GK Rijeke (12.400), na karikama(GK Petrinja) sa 11.550, njegov klupski kolegapozlatio je preskok (12.050), a(GK Sokol Karlovac) ruče (12.325).U juniorskom apsolutnom programu GK Vindija zauzela je kompletno postolje na tlu na vrhu kojeg je bio(12.850).iz GK Salto Zadra prvak je na konju s hvataljkama (11.800),(GK Novi Zagreb) na karikama (11.250),(GK Split) na preskoku (12.375), aiz GK Petrinje na ručama (11.850) i preči (8.350).Četverostruki mlađejuniorski prvak jeiz GK Salto Zadra koji je pozlatio konja s hvataljkama, karike, ruče i preču.iz GK Rijeke prvak je na preskoku, aiz GK Novi Zagreb na tlu.iz osječkog GK Inova-gima kadetski je prvak na tlu i konju s hvataljkama,(GK Salto Zadar) slavio je na karikama,(GK MZ Macan) na preskoku,(GK Vindija) na ručama, a(GK Trešnjevka) na preči.U univerzalnom programu gdje su se dijelile višebojske medalje najbolji mlađi dječak jeiz GK Vindije koja je osvojila i momčadski naslov u ovoj konkurenciji. GD Osijek-Žito ima najbolju momčad kod starijih dječaka gdje je višebojski prvak njihovU ženskom slobodnom programu najbolji višeboj kod mlađih seniorki imala je(GK Marjan), a ekipne prvakinje dolaze iz GK Dubrave. Juniorska prvakinja jeiz GK Gimka, dok je najbolju ekipu ima GK Marjan. ZTD Hrvatski sokol odnio je zlato kod mlađih juniorki gdje je najbolja višebojkaiz GK Samobora. Prvakinja kod kadetkinja je Matea Kuzmanić (GK Marjan) gdje ekipno zlato u Split nosi AGK Stellae. GK Trešnjevka ima najbolju ekipu u univerzalnom 1 programu gdje je višebojska prvakinja(ZTD), dok je u univerzalnom 2 programu slavio ZTD te višebojski naslov uzelaiz AGK Stellae.Sutra je na rasporedu muški i ženski obavezni program, te muški slobodni.