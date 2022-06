nastavka izvođenja radova na demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava

od 6. lipnja

od Trga Ante Starčevića do Rokove ulice

privremena regulacija prometa

tramvajske linije br. 1

neće prometovati

autobusi

Trasa prometovanja autobusa na dijelu tramvajske linije 1 od Trga A. Starčevića u smjeru Višnjevca

Tramvajska linija 1 od Trga A. Starčevića prema Zelenom polju prometuje preko kolodvora

hotela Central

zgrade Županije

od Trga A. Starčevića u smjeru Višnjevca

Gundulićevoj ulici

od Rokove ulice do Višnjevca

Zbogu Ulici J. J. Strossmayera,pa sve do kraja listopada 2022. godine, na dionici, uspostavlja seSukladno tome, na dijeluod Trga Ante Starčevića do Višnjevca, tramvaji, te će na predmetnoj dionici umjesto tramvaja voziti: Trg A. Starčevića - Županijska - Gundulićeva – Rokova i dalje tramvajskom trasom u Strossmayerovoj ulici do Višnjevca.: Trg A. Starčevića (stajalište ispred zgrade Županije na Trgu A. Starčevića) – Županijska – Kolodvor – Zeleno polje.Presjedanje putnika iz tramvaja u autobus obavljat će se na privremenom autobusnom stajalištu ispred(zapadni kolosijek), a iz autobusa na tramvaj na tramvajskom stajalištu ispredna Trgu A. Starčevića, uz napomenu da je OBVEZNA VALIDACIJA i u vozilu u kojem se prvotno obavlja vožnja, kao i u vozilu na koje se presjeda, što će se registrirati kao jedna vožnja.Na trasi prometovanja autobusakoristit će se postojeće autobusno stajalište u, kao i sva postojeća tramvajska stajališta duž cijele dionice tramvajske linije. Polasci tramvaja i autobusa dostupni su na našim mrežnim stranicama na sljedećem linku