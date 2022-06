Trgu Ante Starčevića

očetna konferencija izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku

Zubčić

konačna verzija

Gacka ulica

14 hektara

149.000 kvadrata

broj kreveta ostaje isti

EU normama i standardima

dvokrevetne sobe

jednokrevetne sobe i apartmani

moderan, regionalni centar

Dragan Vulin

najveći u povijesti grada i županije

Ivan Anušić

prije dvije i pol godine

40 milijuna kuna

tri milijarde kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas je naodržana pRavnatelj KBC-aizjavio je kako se kroz tjedan dana očekuje da će biti dovršenastudije izvedivosti novog KBC-a, a na konferenciji je predstavljeno idejno rješenje projketa.Definitivna lokacija budućeg KBC-a je, nalazit će se na površini od gotovo, a površina samog KBC-a s pratećim objektima je. U novom KBC-uu usporedbi sa sadašnjim, ostaje isti broj operacijskih sala, ali se tijekom projektiranja idejnog rješenja vodilo računa o, što znači da su krevetne jedinice uglavnom, dok će 30% jedinica bitiNovom zgradom KBC-a Osijek će dobiti jedanza liječenje svih pacijenata koji gravitiraju KBC-u, a kojih ima po procjenama oko pola milijuna.Zamjenik gradonačelnikapotvrdio je kako je ovo kapitalni projekt,, a vjerojatno i najvažniji jer će se njime značajno podići razina zdravstvene skrbi za cijeli istok Hrvatske. Očekuje se da će on privući i nove medicinske stručnjake koji će imati priliku raditi s najmodernijom opremom.Župan osječko-baranjksipodsjetio je kako je realizacija projekta započela. Dio sredstava za pripremu projektne dokumentacije u iznosu odosigurala je hrvatska Vlada, a ukupni troškovi projekta popeli su se s početne dvije na prekouslijed poskupljenja građevinskih troškova.Projektna dokumentacija s građevinskom dozvolom bit će izdana do kraja ove ili početkom iduće godine, a potom u suradnji s Vladom i EU fondovima započinje sama izgradnja. Anušić je rekao i kako je prerano govoriti o rokovima za dovršetak izgradnje, no početne projekcije govorile su o pet do šest godina.