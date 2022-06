DOBRO World Cup

sportski događaj

ponajbolji svjetski gimnastičarke i gimnastičari

Osijeka i Osječko-baranjske županije

televizijskog prijenosa

92 zemlje svijeta

575 milijuna kućanstava

Sport i turizam

28 zemalja

DOBRO World Cupa 2022.

250 natjecatelj(ic)a

suci i treneri

120 sudaca i gimnastičkih trenera

1.500 noćenja u Osijeku i okolici

Prvenstvo Hrvatske u sportskoj gimnastici

547 iz 38 hrvatskih klubova

broj dolazaka i broj noćenja

150 utjecajnih sportskih dužnosnika

ljudska špaga

Morinari Watanabe

Tekst: GD Osijek-Žito

Foto: Marko Banić

Najava:

Nijesamozbog kojeg svake godine u Osijek stižu. Natjecanje služi i kao odličan medij za promociju, ne samo u sportskom smislu.Globalno kroz sve kanale promocije, u što je uključeno i gotovo šest sati izravnogna Hrvatskoj televiziji te prošlogodišnji prijenosi ili snimke uostvarili su doseg od čaku kojima se mogla pratiti gimnastika iz Gradskog vrta i gdje su tijekom četiri dana lipnja mogli čuti u Osijeku.odlično se nadopunjuju. Organizacija sportskih natjecanja treba podršku turističkih djelatnika, a isto tako sport generira povećanje turističkih kapaciteta.U tom pogledu i gimnastika je u službi korištenja svih turističkih potencijala. I ne samo na DOBRO World Cup Osijek na kojem će ove godine nastupiti gimnastičarke i gimnastičari izsa svih kontinenata. Otprilike u Osijeku će tijekomdoći gotovou što su uključeni i. Tijekom DOBRO World Cupa u Osijeku će boraviti i okos područja cijele Hrvatske, a nije zanemariv broj i onih koji svake godine dolaze iz ostalih dijelova Hrvatske pa i susjednih zemalja kako bi nazočili vrhunskoj gimnastici. I to će ove godine konačno biti moguće. Stoga, uz pomoć gimnastike računa se da će tijekom DOBRO World Cupa biti ostvareno prekoNeće gimnastičari “okupirati” Grad na Dravi, koji je inače od 1784. godine i kolijevka hrvatske gimnastike, samo tijekom ovog sportskog eventa. Kao uvertira u svjetsko natjecanje od petka do nedjelje (3. do 5. lipnja) u osječkom Gradskom vrtu održava seu svim dobnim uzrastima. U Gradskom vrtu natječe se rekordan broj natjecatelj(ica), njih čak. Takva masovnost rezultat je i promocije gimnastike na svim medijskim kanalima tijekom DOBRO World Cupa, ali i zahvaljujući sjajnim rezultatima naših gimnastičarki i gimnastičara, koji su osvajali medalje na najvećim svjetskim natjecanjima.Ne povećava se samo u Osijekuzbog gimnastike. Dubrovnik je potkraj svibnja (od 23. do 29. svibnja) bio domaćin važnih sastanaka Svjetske gimnastičke federacije poput vijeća FIG-e, zatim Izvršnog odbora krovne svjetske gimnastičke federacije, Predsjedništvo FIG-e te sastanci tehničkih odbora muške i ženske sportske gimnastike.U Dubrovniku je boravilo okoiz 50 zemalja svijeta. Tijekom boravka visokih dužnosnika FIG-e u Dubrovniku je po prvi put organizirana “” u dužini od 250 metara. Ista takva formirana je i u Zadru i u Splitu, a sve u cilju slanja najljepše slike Hrvatske u svijet i promocije DOBRO World cupa i u ostalim dijelovima Hrvatske. Zbog organizacije na adresu Hrvatskog gimnastičkog saveza stizale su samo čestitke i pohvale. Predsjednik Svjetske gimnastičke federacijeprošle je godine boravio u Osijeku za vrijeme DOBRO World Cupa, a ove je stigao u Dubrovnik. Pohvalio je domaćine, a nakon boravka zaključio je kako je “shvatio kakva bogatstva ima ova zemlja”. Pa iskoristimo to!