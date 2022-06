Dječjem vrtiću Osijek

Prošlog tjedna uodržana supoticanja, a pohađalo ih je ukupno preko. Bila je to inicijativa ravnateljicekoja je željela djelatnicama pružiti štooblik edukacije. Osim konkretnihkoje su polaznice iskustveno prošle, tijekom ovakvog načina rada događa se puno novih zanimljivih trenutaka, puno smijeha i dinamične suradnje, a to je dodatna vrijednost ovakvih praktičnih treninga.Voditeljica i autorica niza kreativnih programa koje izvodi u raznim organizacijama na pozive ječija je glavna misijapri čemu koristi mnoštvo. Primjena takvih igara i vježbi moguća je uodgoja i obrazovanja, a polaznice su istaknule kako je to prvenstveno korisno i za njihov osobni razvoj, nakon čega je naučeno lakše i primijeniti.Na prvoj radionici "" bilo je šarenilo različitih igara i vježbi kroz koje se potiču. Na drugoj radionici "" naglasak je bio na vježbanju raznih metoda za uključivanje slušatelja (djece, učenika) kada imaju ispred sebe nekoga tko im priča priču. Ako su pri slušanju priče još i aktivno uključeni, priča je tada bolje proživljena, o priči aktivnije promišljaju, a time se pripremaju i za situacije u realnom životu.Nakon dvije radionice, ravnateljica Ana Mihaljević zaprimila je brojne komentare zadovoljstva od samih odgajateljica pa je najavila i nastavak suradnje s voditeljicom Ivanom Marijančić.