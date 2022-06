Dana Osječko-baranjske županije

Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

Andrej Plenković

Krunoslav Katičić

Sabina Glasovac

Oleg Butković

Marija Vučković

Davor Filipović

Vlado Guberac

Đuro Hranić

Igor Andrović, Damir Dekanić, Danijel Marušić, Antonija Jozić, Marko Marušić, Darko Koren i Željko Kolar

Ivana Bagarić

2. lipnja 1997.

Belom Manastiru

mirne reintegracije

Ivan Anušić

hrvatske branitelje i civile

Na tome im hvala, nikada ih nećemo zaboraviti

Optimizam koji danas zrači ovom dvoranom utemeljen je na činjenicama, rezultatima, viziji i politici koju proteklih pet godina kontinuirano provodimo i koja je vratila optimizam u Osječko-baranjsku županiju i u bolje sutra. Sve krize s kojima smo se suočili, a bilo ih je puno, smo uspješno prebrodili i pobijedili zajedno s Vladom RH te izašli snažniji i jači. To nisu samo moje riječi izgovorene na ovoj svečanoj sjednici, to su rezultati koje u Osječko-baranjskoj županiji bilježimo u oporavku gospodarstva, demografske slike i kroz projekte koje radimo u svim segmentima života pojedinca i zajednice na području naše županije. Punih pet godina u Osječko-baranjskoj županiji imamo prvenstveno političku stabilnost kao i suradnju sa svim razinama vlasti, posebno s Vladom RH te smo u tih pet godina promijenili percepciju Slavonije i Baranje iz neperspektivnog, demografski i gospodarski opustošenog područja u perspektivan dio Hrvatske koji je otvoren prema novim idejama i novim projektima. Upravo stoga u zadnjih nekoliko godina bilježimo povratak iseljenika iz inozemstva te kontinuirani gospodarski rast, smanjena je nezaposlenost, imamo nikad više novootvorenih radnih mjesta na tržištu rada. Pravovremenom reakcijom i kvalitetnim mjerama, prvenstveno Vlade RH koja je u dvije godine korona krize doprinijela očuvanju brojnih radnih mjesta, proces rasta i razvoja naše županije nije stao

1,9 milijardi kuna

7,2 milijarde kuna

O tim projektima govorilo se posljednjih 20 godina, a mi danas s ponosom možemo reći - tu su, izgrađeni su, opremamo ih i uskoro će biti u funkciji i na korist svih građana

pomoć Hrvatima izvan domovine

Financiranjem i suradnjom na projektima i kulturnim manifestacijama te uzajamnim učestalim posjetima podupiremo zajedništvo hrvatskog naroda, očuvanje njihove bogate kulture i tradicije te nastojanja da ostvare puninu svojih prava, bilo kao nacionalne manjine ili konstitutivnog naroda

Niz je drugih većih i manjih projekata koje realiziramo i s Vladom RH i s općinama i gradovima na području cijele naše županije i ne bi ih sad sve nabrajao, jer bi nam to oduzelo puno vremena, ali još jedan projekt moram istaknuti. To je projekt koji smo kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem dogovorili s predsjednikom Vlade, a riječ je o izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku čije ćemo arhitektonsko rješenje sutra predstaviti javnosti

pozitivnu percepciju

Krunoslav Katičić

Andrej Plenković,

dostojanstveno i svečano

Nakon toga se raspisuje natječaj za dionicu do mađarske granice i do kraja ovoga mandata imat ćemo u potpunosti završenu autocestu koja povezuje hrvatsko-mađarsku granicu s Bosnom i Hercegovinom, do Svilaja

Zlata Živaković Kerže, Mato Tijardović, Vladimir Premuš i Branko Hrpka

tvrtka MONO

Barbara Herceg Pakšić i Marinela Boras

Sandra Lončarić

Mia Dimšić, Vokalni sastav Akvarel i Tamburaški kvintet Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Tekst i foto: OBZ.hr

Povodom obilježavanjadanas (2. lipnja 2022. godine) u velikoj dvoraniodržana je. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske, saborski zastupnikkao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, potpredsjednica Hrvatskog sabora, ministar mora, prometa i infrastrukture, ministrica poljoprivrede, ministar gospodarstva i održivog razvoja, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera prof. dr. sc., nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije mons., župani, više saborskih zastupnika, državnih tajnika i članova diplomatskog zbora, predstavnici Hrvata iz BiH i Vojvodine, vijećnici Skupštine, čelnici gradova i općina s područja Osječko-baranjske županije, predstavnici Hrvatske vojske, policije, vjerskih zajednica i udruga, gospodarstvenici i drugi uzvanici.Predsjednica Županijske skupštinena početku sjednice je istaknula da se Dan Županije obilježava kao podsjetnik nagodine kada su se u, uz nazočnost Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, u završnoj fazi procesaovog dijela Republike Hrvatske u njezin ustavno-pravni poredak, na okupu našli predstavnici svih dijelova Županije. Mirna reintegracija završena je 15. siječnja 1998. godine, a 2. lipnja je proglašen Danom Osječko-baranjske županije i dan kojim je označen povratak cjelokupne Županije u okrilje Republike Hrvatske.Napon pozdravnih riječi i zahvale gostima i uzvanicima na dolasku, županpodsjetio je nai njihovu žrtvu u obrambenom i Domovinskom ratu te naglasio da su zaslužni što danas ovdje stojimo ponosni na neovisnu Republiku Hrvatsku. -, rekao je.- kazao je župan Anušić.Potom je naveo da županijski proračun za 2022. godinu iznosi rekordnih, što je najsnažniji pokazatelj oporavka, rasta i smjera županijskog gospodarstva. Na području županije ugovoreni su europski projekti vrijedni, pri kraju je izgradnja kapitalnih županijskih projekata - Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće, Gospodarskog centra, Srednje škole Donji Miholjac.- rekao je župan te naveo još nekoliko projekata koje radi županija u partnerstvu s Vladom, ministarstvima, državnim tvrtkama, ali i gradovima i općinama.Istaknuo je kako je od početka mandata 2017. godine poseban naglasak stavljen na, osobito u Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. -, kazao je.- poručio je župan.Naglasio je nastavak postojećih i nove projekte,o Slavoniji i Baranji te zahvalio svim djelatnicima Osječko-baranjske županije, gradonačelnicima i načelnicima, županima, ministrima te predsjedniku Vlade bez kojih rezultati ne bi bili ovakvi, kao što ni današnja sjednica ne bi bila jednako svečana bez nazočnih uzvanika.Nazočnima su se potom obratilikao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora te predsjednik Vlade Republike Hrvatskekoji je uz čestitanje Dana OBŽ rekao da mu je drago što je ovo obilježavanje provodi tako. Istaknuo je kako se u Slavoniji osjeća veliki zamah, entuzijazam i napredak te da su vidljivi rezultati Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Izdvojio je važne investicije u prometnu infrastrukturu, poput Koridora Vc čija je ukupna dužina u Hrvatskoj 88 kilometara, a ovog ljeta bit će gotovi i radovi na dionici od Osijeka do Belog Manastira, uz obilaznicu kod Belog Manastira.- rekao je premijer.U nastavku sjednice objavljen je zaključak o dodjeli Nagrada OBŽ za životno djelo koju su ove godine dobili prof. dr. sc.te Nagrada OBŽ za iznimna postignuća u 2021. godini koju su dobiliza projektiranje informacijskih sustava d.o.o. Osijek, izv. prof. dr. sc.Svečani program vodila je nacionalna dramska prvakinja HNK-a, a svojim umjetničkim nastupom uveličali su ga popularna pjevačica i kanautorica. Život i rad Županije prezentiran je i kroz kratki dokumentarni film.