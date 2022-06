Ljetni rok ispita državne mature

od 31. svibnja do 27. lipnja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

trajat će, a u tih pet tjedana maturu će polagati gotovo trideset tisuća učenika, piše Glas Slavonije Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanjaprecizirao je da se za polaganje ispita prijavilo, od kojih. Prije sedam godina bilo je 39 tisuća pristupnika. "", rekao je Filipović.Među izbornim predmetima najzastupljeniji su pristupnici iz, pa iz. Najmanje pristupnika prijavljeno je iz jezika nacionalnih manjina, svega devet.prvi put je omogućilo pisanje probnih ispita o kojima sepozitivno očitovalo, aje kazalo da su im ispiti bilina to što još trebaju popraviti.Ispite će pregledati, apovjerenstava sastavilo je pitanja uzimajući u obzir i. Učinjeno je sve da se ispiti zaštite od zloupotrebe, kontrole su vrlo stroge i nitko ne može unijeti mobitel s kamerom.U utorak su otvoreni testovi materinskih jezika nacionalnih manjina -(viša i niža razina) te ispit iz. U srijedu su na redunacionalnih manjina, također u 9 sati, a u 14 se piše(viša i niža razina). U četvrtak, 2. lipnja, maturanti polažu, a ispit za obje razine počinje u 9 sati. U petak ujutro polažu se obje razine, a u 14 satiDrugi tjedan mature u ponedjeljak, 6. lipnja, otvara ispit izu 9 sati, a taj dan u 14 sati još se pišu obje razine. U utorak ujutro polaže se, a poslijepodne obje razine. U srijedu, 8. lipnja, na redu jeujutro, a kasnije obje razine. U četvrtak se prvo piše, zatim, a u petak, 10. lipnja, prvoTreći tjedan mature počinje u ponedjeljak, 13. lipnja, ispitom izu 9 sati, a slijediu 14 sati. U utorak su na redu prvopaposlijepodne, a u srijeduČetvrti tjedan mature rezerviran je za ispite iz. Test iz hrvatskog za obje razine piše se u 9 sati, u četvrtak, 23. lipnja, a esej se piše idući dan, u petak, isto u 9 sati. Matura završava 27. lipnja ispitima iz obje razinekoji počinju u 9 sati.Kada je riječ o najpoželjnijim studijima među ovogodišnjim maturantima, to su već tradicionalno...Rezultati državne mature bit će objavljeni 11. srpnja, rok za prigovore je do 13. srpnja, a konačni rezultati bit će poznati 18. srpnja. Podjela svjedodžbi je 20. srpnja. Jesenski rok državne mature počinje 17. kolovoza, a završava 2. rujna.