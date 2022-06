15. lipnja

festivala ekstremnih sportova i urbane kulture

pozitivne energije, uzavrele atmosfere i sportskog duha

do 19. lipnja

Pannonian Challengea

vrhunske sportske zabave

obra glazbena kulisa

u Skate parku te u dvorištu Kazamata

21 sat

03 sata ujutro

od 23 sata do 04 sata ujutro

DJ-ica Elena Mikac

DJ Umbo

Vladimir Božić

DJ Phrasal

DJ i producent Peznt

Pips i Goran Kolak

DJ Marushke

Hush!

Tensal

Insolate

Phrasala

najbolji izvozni proizvod Hrvatske

nagrade Elector

Slyja

Richarda Zepezauera

DJ Evan & Fusion

besplatan

četvrtak 30 kuna, petak 40 kuna, subota 50 kuna

90 kuna

Tekst: Hrvoje Ratkić

Foto: Pannonian challenge promo

Najava:

Za dva tjedna, točnijepočinje 23. izdanje Pannonian Challengea koji Osijek na nekoliko dana pretvara u centar. Ovogodišnje izdanje festivala koje će trajati, podignut će ionako već visoko postavljenu organizacijsku letvicu još više. Kako su domaći gosti kao i publika koja stiže u grad na Dravi u vrijemenavikli da ih osim reda, čeka i jednako d, tako već sad mogu računati na to da će tijekom četiri dana koliko traje festival doživjeti nezaboravno elektronsko glazbeno iskustvo. Glazbeni program odvijat će se na dvije lokacije –. Otvaranje ovogodišnjeg Pannonian Challengea će se održati u Kazamatu u srijedu odi trajat će sve do, a sve ostale dane (od četvrtka do subote) na istoj lokaciji glazbeni program traje. Program u Skate parku će se održavati od četvrtka do subote i započeti če odmah nakon sportskog programa, u trajanju od 20 do 23h.Prvi dan će publiku u dvorištu Kazamata rasplesati mlada, već legendarnii svježe pojačanje otvorenja. Već drugog dana uvod u cjelonoćnu zabavu u Skate parku odradit ćes house setom, nakon čega će ljubitelje klupske glazbe zabavljati zagrebački, te Osijeku dobro poznati, odnosno DJGK. Zabava u petak kreće s funk, soul i house taktovima, a nastavlja se uz novi techno program u gradui glavnog gosta iz Španjolske, underground techno zvijezdu:, te, svjetski poznatu hrvatsku glazbenicu i producenticu i najmlađeg člana teamaPoneki kažu kako je upravo Insolate, a na nju je najviše ponosan Osijek koju će ju imati prilike slušati na ovogodišnjem Pannonian Challengeu.U konkurenciji za titulu najboljeg DJ-a na ovogodišnjoj prvoj dodjelinatjecala se sama krema hrvatske elektroničke scene, a veliko priznanje dobila je jedina žena u izboru - osječka DJ-ica Insolate. Ona se posljednjih godina pozicionirala kao jedna od naših elektroničkih glazbenika koji su najaktivniji po ostatku Europe, ali i svijeta, no unatoč mnogobrojnim putovanjima i gostovanjima i dalje iznimno drži do toga da je važno doprinositi razvijanju scene - doma.Groznica subotnje večeri te ujedno završni dan glazbenog programa počet će u Skate parku uz, a za vrhunac večeri slijedi nastupkoji stiže iz Berlina teiz Rovinja.Ulaz u Skate park je svih dana festivala, baš kao i ulaz u dvorište Kazamata na glazbeni program u srijedu, dok će se ostalih dana naplaćivati po cjeniku -. Cijena festivalske karte koja vrijedi za sve dane je, a kupnja ulaznica bit će moguća samo na mjestu događanja. Vrhunska glazbena lista izvođača još je jedan mamac zašto od 15. do 19. lipnja treba vrijeme provesti u Osijeku, točnije na lijevoj obali Drave gdje će vladati atmosfera i zabava kakva se može doživjeti samo na Pannonian Challengeu.