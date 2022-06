Erasmus+ program

mobilnost i suradnju

obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

Travel to the future with my waste je Erasmus+ projekt

Osnovne škole Popovac

Lerici

od 15. svibnja do 21. svibnja 2022.

Prvi dan mobilnosti

Drugi dan mobilnosti

Treći dan mobilnosti

Četvrti dan mobilnosti

Peti dan mobilnosti

Prekrasno i sadržajno putovanje

ugodnoj atmosferi

Tekst i foto: Silvija Švelinger

nudi mogućnosti zakojom se podupireu Europi.u sklopu kojeg su tri djelatnice i petero učenikasudjelovali u mobilnosti u talijanskom mjestu, u razdobljugodine.Mobilnost u Italiji započela je odlaskom u gradsku vijećnicu gdje su svi partneri dočekani ugodnom dobrodošlicom od strane domaćina. Na samome početku učenici škole Istituto Comprensivo di Lerici odsvirali su himnu – Odu radosti te su sve prisutne pozdravili ravnateljica škole te gradonačelnik. Zatim je uslijedilo predstavljanje aktivnosti svih država partnera – Italija, Portugal, Litva, Turska i Hrvatska – svaka je škola predstavila aktivnosti koje je odradila u sklopu našeg projekta. Prvi dan mobilnosti završio je obilaskom dvorca „St. George” i upoznavanjem s povijesnom pozadinom vezanom uz Lerici i sam dvorac.Drugi dan mobilnosti, sudionici projekta posjetili su organsku farme La Serra - Evergreen. Učenici su sudjelovali u različitim aktivnostima i radionicama na temu REDUCE i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Nakon toga, uslijedio je izlet u Portovenere – koji glasi kao jedno od najljepših sela u zaljevu pjesnika, mjesto očaravajuće Byronove špilje i dvorca Doria.Falconare je bilo sljedeće odredište na kojem su se na otvorenom, odvijale radionice za učenike nakon kojih je uslijedila prezentacija odrađenih aktivnosti, a potom se odlazi do škole (Secondary Junior School) gdje se također odvijaju različite radionice te eksperimentalni pokus. Koordinatori svih zemalja partnera održali su sastanak na kojem su se dogovarali o budućim aktivnostima i mobilnostima. U večernjim satima poslušan je koncert učenika domaćina u zgradi gradske vijećnice.Sljedećeg dana uslijedio je zajednički izlet u Pisu – grad u Toskani koji je svjetski poznat po Kosom tornju, ali i grad koji je bogat brojnim crkvama, palačama i mostovima, a privlačna talijanska arhitektura najbolje se dočarava šetnjom gradskim ulicama. Osim Kosog tornja, imalo se prilike vidjeti i Duomo (katedralu), krstionicu i Camposanto te crkvu sv. Stefana i Galileovu rodnu kuću.Posljednjeg dana mobilnosti završne aktivnosti održane su na lokaciji dvorca st George. Nakon radionica, svim su sudionicima projekta, uručeni certifikati. Za kraj ove predivne avanture, posjećeno je jedno od sto najljepših sela u Italiji – Tellaro čije prekrasne plaže i povijesna arhitektura nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.u Italiju ujedinilo je nastojanja svih sudionika projekta da nastave i dalje djelovati kao odgovorni članovi zajednice u vidu održivog razvoja. Povratak kući prošao je ute su svi spremni za nove izazove, aktivnosti i putovanja koja nas očekuju u nastavku našeg projekta.