13. po redu gimnastičkom

od 9. do 12. lipnja

Gradski vrt u Osijeku

vrlo kvalitetnu reprezentaciju

četiri gimnastičarke i gimnastičara

osvajanje medalja

Ana Đerek

Tijana Korent

Christina Zwicker

Antea Ercegović

Tin Srbić

Robert Seligman

Filip Ude

Aurel Benović

Tekst: GD Osijek-Žito

Foto: Marko Banić i Renato Branđolica

Na Dobro World Cupu koji će seodržati u dvorani, ponovno ćeimati i Hrvatska. Domaćin će se predstaviti s po. Od njih i ove godine možemo očekivati, a nastupi domaćih predstavnica i predstavnika posebno će, tijekom finalnih dana, privući i velik broj gledatelja u dvoranu Gradski vrt, ali i pred televizijske ekrane. U nastavku teksta predstavit ćemo svakog od hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara, sudionika Dobro World Cupa 2022.Članica splitskog Marjana godinama je već standardna članica hrvatske ženske seniorske reprezentacije. Pozornost na sebe prvi put je privukla osvajanjem četvrtog mjesta na Europskom juniorskom prvenstvu u Bruxellesu 2012. godine na preskoku. Kasnije je ova 24-godišnja Splićanka najbolje rezultate ostvarivala na parteru, ali nije zanemarila ni višeboj. Posebice u predolimpijskim godinama pa je dvaput kroz višeboj ostvarila plasmane na Olimpijske igre. Sudjelovala je na OI u Rio de Janeiru i Tokiju. U Osijek dolazi kao braniteljica naslova pobjednice na tlu iz 2021. godine. Na istoj je spravi slavila i dvije godine ranije. U Gradskom vrtu je osvojila i broncu na gredi prošle godine. Na natjecanjima za Svjetski kup ima i prošlogodišnje zlato iz Bakua. Ukupno je osvojila 13 medalja na natjecanjima za Svjetski kup. Najveće njezine rezultate potpisuje splitski trener Miroslav Končarević. Na gredi i parteru nastupit će i ove godine u Gradskom vrtu.Pratiteljima gimnastike poznata i pod djevojačkim prezimenom Tkalčec. Najiskusnija hrvatska gimnastička reprezentativka (rođena 27. travnja 1989.) nastupila je još na prvom Svjetskom kupu u Osijeku 2009. godine kada je na preskoku osvojila drugo mjesto. Na natjecanjima za Svjetski kup ima osam osvojenih medalja, od čega jedno zlato, tri srebra i četiri bronce. Sve medalje osvojila je na istoj spravi – preskoku. Jedini put Čakovčanka se na najviše pobjedničko postolje popela se u Ostravi još 2010. godine što također pokazuje njezinu dugotrajnost na europskoj i svjetskoj gimnastičkoj sceni. Zasluge za to ima i njezin dugogodišnji trener Igor Križimski. Od ostalih međunarodnih rezultata treba izdvojiti i dva finala Europskih prvenstava u Moskvi 2013. godine i sedam godina kasnije u Mersinu. Prošle godine u Gradskom vrtu zauzela je četvrto mjesto pa joj i dalje srebro s prvog osječkog Svjetskog kupa najveći rezultat pred domaćom publikom. U Osijeku je još osvojila i broncu 2010. godine.Jedna od najljepših hrvatskih sportašica, a prema anketi na jednom portalu i najljepša Hrvatica! Članica ZTD Hrvatski Sokol iz Zagreba, učenica nekadašnjeg reprezentativca Marka Breza, ipak se još više ističe na gimnastičkim spravama. Dvostruka finalistica Europskog prvenstva u Mersinu 2020. godine na dvovisinskim ručama (6. mjesto) i gredi (7. mjesto). Na Svjetskim kupovima 20-godišnja Zagrepčanka ima jednu zlatnu medalju iz Szombathelya 2020. godine na gredi. U Osijeku čeka još svoju prvu medalju. Najbliže tome bila je prošle godine kada je na gredi zauzela peto mjesto. Pokušati će ove godine doći do prve medalje u Gradskom vrtu na gredi i(li) parteru.Mlada nada hrvatske ženske gimnastike koja će ovaj mjesec napuniti tek 17 godina (rođena 26. lipnja 2005.). Inače dolazi iz Solina, ali je članica Gimnastičkog kluba Marjan iz Splita poznat po stvaranju kasnijih hrvatskih gimnastičkih reprezentativki poput olimpijki Tine Erceg i Ane Đerek. Najveći međunarodni rezultat joj je sedmo mjesto na Europskom juniorskom prvenstvu u Mersinu prije dvije godine na preskoku koji joj je i najjača disciplina premda je na državnoj razini, u juniorskoj konkurenciji, osvajala medalje i na ostalim spravama. Trenira pod nadzorom Vladimira Ilića, inače sina poznate splitske gimnastičke trenerice Magde Ilić. Bit će joj ovo prvi nastup na Dobro World cupu, a domaćoj publici predstavit će se prvoga dana kvalifikacija na preskoku i dvovisinskim ručama.Premda su mu je tek 26 godina (11. rujna 1996.) Zagrepčanina već sada možemo smatrati najboljim hrvatskim gimnastičarom svih vremena. Svjetski prvak iz 2017. godine, svjetski viceprvak iz Stuttgarta 2019., dvostruki europski viceprvak (Szczecin 2019. i Mersin 2020.) ipak je najcjenjeniji rezultat svoje dosadašnje karijere ostvario prošle godine na Olimpijskim igrama u Tokiju kada je na svojoj najjačoj, a u seniorskoj konkurenciji i jedinoj, spravi, osvojio srebrnu medalju. Jedan je od najboljih svjetskih prečaša posljednjih nekoliko godina čak je devet puta pobjeđivao na natjecanjima za Svjetski kup. Dečko iz Dubrave apsolutni je vladar Gradskog vrta na preči. Čak je triput slavio uz stalni nadzor svoga trenera Lucijana Krcea i potporu domaće publike koja zbog njegovog nastupa u nedjelju i dolazi u velikom broju u Gradski vrt. Prvi put u Osijeku je pobijedio 2017. godine što mu je bila uvertira u kasnije osvajanje naslova svjetskog prvaka u Montrealu. Isto je ponovio i sljedeće godine, a 2022. u Gradski vrt ponovno stiže kao branitelj prošlogodišnjeg naslova pobjednika. Unatoč problemima s ozljedama, zbog čega je propustio dio prvog dijela sezone, Tin je i ove godine najveći favorit na preči za osvajanje svoga četvrtog zlata u Osijeku.Rođeni Osječanin (1. svibnja 1986.) zaštitni je znak Dobro World cupa. Od prethodnih 12 izdanja Robi je sudjelovao na 11. Emotivno najveći trenutak doživio je 2019. godine kada je prvi put (i zasad jedini) slavio na konju s hvataljkama u svom rodnom gradu uz skandiranje pune dvorane svojih sugrađana. Na svjetskim kupovima ostvario je još tri pobjede (Ghent 2005., Maribor 2006. i Ostrava 2010.), a ukupno je tijekom dugačke i bogate karijere osvojio 23 medalje na natjecanjima iz svjetske serije. Osim spomenutog zlata u Osijeku je osvojio još četiri srebra (2010., 2011, 2015., 2016.) i jednu broncu (2014.). Na velikim međunarodnim natjecanjima najveći rezultati su mu srebro na Europskom prvenstvu u Glasgowu (2018.) i bronca na EP u Lausannei (2008.), a na seniorskim europskim prvenstvima od devet finala i uz dvije osvojene medalje čak je pet puta zauzeo četvrto mjesto (Debrecen 2005., Montpellier 2012. i 2015., Cluj 2017. i Mersin 2020.). Bio je i finalist na pet svjetskih prvenstava. Dugačku i bogatu karijeru privodi pomalo kraju, zaposlenik je osječke gradske uprave gdje skrbi o boljem statusu svih osječkih sportašica i sportaša. Unatoč tome, u gimnastici još nije rekao posljednju riječ.Još jedan hrvatski gimnastički senator iz čuvene tzv. černobilske generacije (3. lipnja 1986.). „Srebrni dečko“ nadimak je koji mu pristaje s obzirom na to da je osvajač srebrnih medalja s Olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava. Najveći rezultat svakako mu je drugo mjesto na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine. U Kini, u Nanningu 2014. godine, osvojio je i naslov svjetskog viceprvaka, a ima još i dva srebra s Europskih prvenstava u Lausannei 2008. i Mersinu 2020. godine. Uz Roberta Seligmana najbolji je hrvatski vježbač na konju s hvataljkama. I Čakovčanin je u Osijeku doživio pobjedu pred domaćom publikom. Bilo je to 2014. godine. Na svjetskim kupovima ima 17 medalja od čega četiri zlata. Uz Osijek slavio je i u Mariboru i Moskvi (2006.), a kako i u 36. godini može biti na najvišoj svjetskoj razini pokazao je ove godine u Cottbusu kada je u iznimno jakoj konkurenciji osvojio svoje četvrto zlato na Svjetskom kupu. Ne treba čuditi ako ga na konju s hvataljaka budemo gledali i u njegovim četrdesetima.„Dolazeća zvijezda“ hrvatske gimnastike i još jedan Osječanin u hrvatskom muškoj gimnastičkoj reprezentaciji. Uspješni je nasljednik svoga uzora, prijatelja i nekadašnjeg klupskog kolege Tomislava Markovića na parteru. U svoje 22 godine (14. srpnja 2000.) već ima osvojenu srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Mersinu (2020.) i već dva zlata sa Svjetskih kupova. Prvi put slavio je 2019. u Mersinu koji će mu očito ostati u lijepoj uspomeni te prošle godine u Varni. U Osijeku je 2021. godine osvajanjem srebrne medalje ostvario svoj najbolji rezultat na domaćem terenu. Zanimljivo, u Varni i Osijeku iza njega plasirao se Izraelac Artem Dolgopyat koji će manje od dva mjeseca kasnije postati olimpijski prvak. Nastup na Olimpijskim igrama velika je Aurelova želja, no prije toga mora se kontinuirano odlično predstavljati na svjetskoj gimnastičkoj sceni. Osvajanje zlata u Osijeku bila bi samo usputna stanica, učenika Vladimira Mađarevića, prema najvećim dosezima za koje sigurno ima potencijal.