Tekst i foto: Udruga Klikeraj

Proljeće uobojeno je organizacijom. Naš najveći događaj održao se po treći puta. Ovaj skup organizirali smo kao dio projekta “” koji smo ove školske godine realizirali u partnerstvu ss područja Slavonije zahvaljujući financijskoj potporiOve godine u prostorimau Osijeku ugostili smokoji su u pratnji svojih učitelja sudjelovali u aktivnostima ovoga skupa.Tema ovogodišnjeg projekta bila je. To znači da su timovi iz svih škola kroz posljednjih nekoliko mjeseci imali zadatak izistražiti pojam površine. Rezultate svog rada i istraživanja prezentirali su na učeničkoj konferenciji u prvom i drugom dijelu Proljetne škole kreativnosti. Imali smo priliku vidjeti mnoštvopovršini. Matematička i geometrijska perspektiva, likovna, dizajnerska i prostorna, ekološka, socijalna i psihološka te geografska perspektiva rezultirale su sjajnim rezultatima i produktima od kojih će mnogi predstavljati doprinos u radu pojedinih škola i životu lokalnih zaednica.Između dvaju blokova izlaganja pripremili smo vrijeme za. Također učenici su imali priliku odabrati neku od radionica u kojima su proveli ugodno vrijeme istražujući površinu, no ovoga puta iz perspektive naših edukatora. Tim članova i suradnika Udruge Klikeraj pripremio je 9 radionica iz različitih područja likovne umjetnosti i dizajna, prirodoslovlja, heraldike, dramske umjetnosti, društvenih odnosa i psihologije.Vidjeli smo što su to, kako funkcionira detektor laži, čime se bavi heraldika, kako komuniciraju druga živa bića, što se krije ispod površine nas samih, istraživali smo površinu vode i boje.Zatvaranjem Proljetne škole kreativnosti zaključili smo još jedan projekt, i još jednu školsku godinu. Po svemu sudeći ova je godina bila kreativna i produktivna. Naši su učenici brusili svoje istraživačke talente kako bi istražili određenu temu i kako bi stvorili rješenje za problem koji su prepoznali u svojoj školi ili svojoj lokalnoj zajednici. To je, ako bi se svelo na nekoliko riječi, pravi smisao obrazovanja darovitih učenika. Proljetnom školom kreativnosti nastojimo zaokružiti jedan proces učenja i problemskog promišljanja i omogućiti darovitim i talentiranim učenicima priliku za stjecanje iskustava i doživljavanja drugačijih perspektiva.Tome se nadamo i u idućoj školskoj godini kada nas čekaju novi izazovi, ideje i druženja.