Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Danas je u gradskoj upravi održana konferencija za novinare oGradonačelnikizvijestio je javnost kako se Grad Osijek ove godinerješavati problem komaraca kroz sustav. U proračunu je za tu svrhu osigurano, no nažalost čaku OBŽ-u nema u svojim proračunima planirana sredstva za tu namjenu.Radić je naglasio kako smo na vlastitoj koži mogli osjetiti kako komarciadministrativne granice Osijeka i susjednih općina i gradova, je stoga Vladi RH uputioza provedbu mjera dezinsekcije na području grada. Jučerašnjim rebalansom proračuna u Saboru gradu je odobreno dodatnihod strane Vlade za borbu protiv komaraca.Prošle godine utrošeno jeza borbu protiv komaraca, Grad je odradio. Ove godine već u siječnju usvojen je godišnji program i provedbeni plan kontrole komaraca, dogovoren je monitoring, stručni nadzor i kontrola učinkovitosti tretmana, kao i izvođači radova.“, kategorički je ustvrdio Radić.Još jedna: grad ima na raspolaganju još jedankoji će moći letjeti iznad naseljenih područja tako da ćemo ove godine u borbi protiv letećih krvopija imatina raspolaganju, jedan za područje grada, a drugi za tretiranje rubnih gradskih područja., ravnateljica NZJZ-a, govorila je o stanju komaraca na terenu u ličinačkom i odraslom stadiju. Praćenje pojavnosti komaraca započelo je početkom ožujka i za sada je. Ujedno se prati i vodostaj rijeka Drave i Dunava, no u narednih šest dana ne očekuje se plavljenje tih rijeka, pa posljedično niti najezda poplavnih komaraca. Poplavna legla još se nisu aktivirala, tako da za sada nema aktivnih legla.Što se tiče brojnosti odraslih komaraca, ona se prati jednom tjedno na području grada, a rezultati ukazuju na to da se brojnost kreće od jedne do čakna pojednim lokacijama, što su niske brojke u usporedbi s prošlom godinom.[img][/img]