Potpredsjednik Vlade i ministar financijanajavio je ovih dana kako će prema sadašnjoj indeksaciji mirovine bitiu rujnu.“, izjavio je Marić.Kako piše portal Mirovina.hr , redovito usklađivanje mirovina u rujnu trebalo bi biti. Dosadašnji rekord drži druga polovica 2008. godine kada je iznosilo, a u rujnu ove godine moglo bi iznositi. Na prosječnu mirovinu odtakvo usklađivanje donosi“povišice”.Ako vas je ova prognoza slučajno uveselila, slijedi. Glavni motor rasta ovog usklađivanja bit će inflacija kojaza ljude s niskim prihodima, a to su u prvom redu umirovljenici. Godišnja inflacija u travnju u odnosu na prošlogodišnji travanj dosegnula je, a kada zbrojimo prvo ovogodišnje usklađivanje (2,24 posto) i hipotetskihdolazimo do tek 8 posto rasta. Prevedeno – kupovna moć će vam čak i u slučaju ovakvog usklađivanja bitinego prošle godine.S druge strane, inflacija u narednim mjesecima može dodatno, a statistiku o rastu plaća u narednim mjesecima ući će iu javnom sektoru. Prevedeno, umirovljenike bi moglo dočekati još povoljnije usklađivanje od, no za konačni postotak treba pričekati sredinu kolovoza. Isplata se očekuje u rujnu.Bivši saborski zastupnik, koji već dulji niz godina prati službene podatke i prognozira usklađivanje mirovina, tvrdi kako bi se u vremenima visoke inflacije, kada je ona veća od 5 posto, usklađivanje mirovina trebalo provoditi. Usklađivanja bi tada bila nešto manja, ali češća. U protivnom umirovljenici usklađivanje temeljem rasta cijena na račune dobiju s odgodom od 8-9 mjeseci od kada su nastupila poskupljenja pa im usklađene mirovine – čim ih prime, pojede inflacija koja protekle pola godine iz mjeseca u mjesec ubrzava.