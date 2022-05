Velikoj vijećnici Županijske skupštine

Na prihodnoj strani najveće izmjene su kod poreza na dohodak koji je povećan za 10 milijuna kuna jer je uslijed povećanja zaposlenosti ili plaća u odnosu na prva tri mjeseca protekle godine porez na dohodak veći za 20%. Druga stavka su određene pomoći, uglavnom povećanje sredstava iz EU fondova, nešto više od 48,3 milijuna kuna, a prihodovnu stranu smo povećali i zaduživanjem za oko 57 milijuna kuna. Od toga 25 milijuna kuna odnosi na zaduženje za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra, a 32 milijuna kuna za regionalne centre kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole i Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Zaduženja smo dobili po vrlo povoljnim uvjetima i za županiju i za proračunske korisnike. Na rashodnoj strani zadržani su svi projekti koje smo uvrstili u Proračun

Unatoč okolnostima pandemije, gospodarske krize i svega što nas je zahvatilo u proteklom razdoblju, u Osječko-baranjskoj županiji se kontinuirano povećava proračun, broj zaposlenih, obrta i OPG-ova, BDP-e. Potpore koje dajemo u tom iznosu nema ni jedna županija, kao ni toliki broj aktivnih projekata. Županija nikome nije ništa uzela nego u posljednjih pet godina daje i davat će i dalje, pomagati i gospodarski i demografski, na svaki način nalaziti model kako pomoći ljudima koji ovdje žive

Dva puta sam pokušao s inicijativom okupljanja svih jedinica lokalne samouprave na području Županije, no inicijativa nije prošla jer pojedine općine i gradovi nisu bili spremni sudjelovati u tom zajedničkom projektu, čak su neki bili javno i izrazito protiv toga, što je njihovo pravo. Zakonska obveza Županije je samo monitoring i davanje preporuka preko Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, i to ćemo i dalje raditi, a obveza jedinica lokalne samouprave su tretiranja komaraca. Međutim, pojedine općine i gradovi ne provode ni preporuke. Osječko-baranjska županija je naravno uputila prijedlog izmjene zakona o zaraznim bolestima kojim bi se država na drugačiji način bavila problematikom komaraca

danas (27. svibnja 2022. godine) održana je. Na dnevnom redu bilo je, a središnja je bilaza 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, što je glasovanjem vijećnika i podržano te novi planirani Proračun iznosiPročelnica Upravnog odjela za javne financije OBŽkazala je da je Proračun Osječko-baranjske županije za 2022. planiran u iznosu od, a ovim izmjenama i dopunama povećava se za. Od tog povećanja seodnosi na povećanje županijskog proračuna, ana evidencijske prihode proračunskih korisnika.- istaknula je pročelnicaUz pojašnjenje povećanja Proračuna, župannaglasio je kako Županija bilježi stalan, a nastavlja sve planirane i započete projekte i aktivnosti. Između ostalih, to se odnosi i na, među kojima su i nove poput potpora. Upozorio je i da će povećanjeizazvatiu školama i drugim ustanovama, no na tom planu očekuje potporu države, a podsjeća kako se sada potvrđuju pozitivni učinci 54 projekata energetske obnove kojima su ostvarene uštede na energentima.Vijećnička pitanja i inicijative postavili su. Na sva pitanja je odgovorio župan Ivan Anušić, koji je na kraju iznio podatke o izdvajanjima Osječko-baranjske županije od 2017. godine do danas.- kazao je župan.Jedno od pitanja vijećnika opet je bilo o problematici- kazao je.Župan Anušić je ujedno najavio kako će se 3. lipnja 2022. godine održati javna prezentacija idejnog rješenja novog. Završene su potrebne studije, a počinje izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, osiguranje sredstava za izgradnju, raspisivanje natječaja, javne nabave i drugi postupci u ovoj složenoj investiciji. Početna procjena vrijednosti investicije je bila više od, no zbog velikog porasta cijena građenja, a novi KBC će biti na 148.000 m2, stvarna cijena će se znati nakon javnog natječaja.